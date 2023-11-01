她萬聖節裝扮太嚇人遭餐廳婉拒消費 網讚嘆：好逼真好用心

一名女網友在萬聖節裝扮成「恐怖版艾莉絲」，想用餐卻被店家以「會嚇到小孩」為由拒絕她入內。圖／擷自「爆怨公社」

每逢萬聖節，許多人總是精心裝扮成各式人物角色，台灣許多地區也會利用假日舉辦遊行，讓民眾共襄盛舉。不過，今年萬聖節，一名網友因打扮太過「嚇人」而遭百貨餐廳拒絕進入。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文提到，在今年的萬聖節遊行中看到許多人打扮出奇，自己也應萬聖節氣氛裝扮成「萬聖節版艾莉絲」。然而，當原Po頂著萬聖節裝扮想在百貨公司內的餐廳用餐時，店家卻以「太嚇人，怕嚇到小朋友」拒絕她入內用餐。原Po表示，當下能理解店家的想法，但她仍感到委屈，「原來有這種規定！」

不少網友能理解店家的做法，表示許多小孩實際很膽小，擔心影響用餐環境，「有的孩子膽子小被嚇到是正常，如果在那大哭變成影響別人在那用餐，所以店家拒絕也蠻合理的」、「雖然說是萬聖節，沒比賽的話其實也沒必要那麼專業，是很符合主題沒錯，但小朋友看到真的不太妥」、「不要說百貨公司，這樣的打扮要是我在路上看到也會不舒服」、「不要說小孩，大人也會被嚇到吧」。

不過也有網友持相反意見，「萬聖節時到處都是這個打扮，如果要拒絕客人，那個週末直接不要營業了」。很多網友也相當驚嘆原Po的裝扮，認為她打扮得很逼真，「這愛麗絲好像適合拿把菜刀」、「好讚的化妝」、「打扮很逼真」、「好用心的打扮喔」。