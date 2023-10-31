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他買好市多優格發霉意外掀「容量討論」 網喊：大小罐差很大

聯合新聞網／ 綜合報導

好市多食安問題頻傳，日前一名會員分享自己買了大份量的希臘優格，卻驚見綠色發霉。貼文曝光後，意外延伸出新的討論，有網友留言表示，「不解為何有人喜歡買大份量的優格，因為小罐裝的無論是保存還是衛生都比較好」，引發熱議。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，從好市多買來希臘優格，早上打開正要吃時，卻看見裡面有綠色像海帶的東西，原來是發霉了。事實上，好市多食安風波不斷，先前莓果、大蒜粉才出包，這次的優格又有不少消費者反映有問題，連會員都忍不住吐槽，「好市多的東西只能買用的，不能買吃的」。

好市多食安問題頻傳，日前一名會員分享自己買了大份量的希臘優格，卻驚見綠色發霉。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多食安問題頻傳，日前一名會員分享自己買了大份量的希臘優格，卻驚見綠色發霉。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

討論其中一則留言提到：「不理解優格這種東西怎會想要去買大罐裝的，直接去全聯買小罐的，無論是保存還是衛生不是都比較好嗎？優格這東西開封了，就得強迫短期內吃完。我平常一天吃個一小罐約150克就差不多有點膩了，無法想像那些買一桶1公斤的，回去強迫幾天內塞完是什麼情況」。

該留言也引起網友熱烈回覆：「全聯沒有賣希臘優格，只有希臘式優格，如果有，也是少數店家有，至少我家附近的都是如此。好市多的希臘優格算是市售裡面便宜大碗的」、「有在健身的人，需要增加攝取蛋白質的人就會購買，而且這東西也沒規定只能一個人吃啊」、「啊重點是人家就沒有吃不完」、「每個人飲食習慣不同，你覺得大別人不一定覺得大，你覺得強迫幾天內吃完一大罐，說不定別人家一天一罐還不夠呢。」。

也有人表示，「保存期限是沒開封才適用，開了最好兩、三天就吃完，因為無論器具再怎樣做到無菌，家中落塵及冰箱內循環冷氣皆有帶菌」、「若不是每天吃，吃得量不多，全聯買小罐是比較好的選擇，但若每天吃，吃得量較大速度也比較快，好市多是比較好又划算的選擇」。

Costco 冷氣 健身 好市多 食安

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