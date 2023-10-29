來台旅遊訂房被取消「差點流落街頭」 陸客批：飯店不負責任

一名陸客昨（28）日在「爆料公社」發文表示，因為適逢同志大遊行，週五晚上的酒店幾乎都被訂滿或漲價，因此他選擇用訂房網站Booking預訂一間桃園商旅，並且成功收到訂房確認信。然而當天抵達後，卻被告知訂單被取消，讓他超傻眼，認為飯店不負責任。

原PO說明，當天行程較滿，大約晚間11點從台北出發前往桃園，途中他打開Booking，卻發現飯店9點多傳訊息告知，「如果11點沒有聯絡就會取消訂單」。11點55分抵達飯店後，飯店拒絕讓他入住，並表示已將房間賣給其他住客。

走投無路之下，原PO只好打電話報警，但警察到現場僅說消費糾紛他們無法處理，要原PO自行再找飯店，「所以責任全在我個人？後果全由旅客承擔嗎？請問我可以維權嗎？」原PO認為，通常收到確認信後就預訂成功了，並不會再去查看平台內訊息，且自己用各種平台預訂數百次，「真的是第一次遇到這種情況，導致差點凌晨一點在台灣桃園露宿街頭。」

原PO無奈表示，因為這家飯店與Booking平台的約定是到店付款，因此即便原PO有提供信用卡資訊，也沒有即時扣款，「既然酒店擔心被放鴿子，為什麼還要和平台簽訂到店付款且無需信用預定？」此外，他也認為飯店十分不負責任，重要預約取消卻只透過訂房平台訊息留言告知，而沒有打電話、傳簡訊或至少寄Email通知。

文章引發網友討論，有人認為飯店不能取消顧客訂單，「飯店太離譜」、「客人本來就有提供信用卡卡號給飯店做擔保，而條約上也有寫，如果沒有入住飯店可以直接收取款項，所以飯店沒有理由直接把客人的訂房取消」、「Booking上的入住時間有明文標示是晚上12點前，對方在11點就取消您的訂房，這點是有爭議的」。

但也有許多人表示，應該要事先和飯店電話確認比較保險，「這麼晚到飯店都是要通知的耶，有些飯店有最晚入住時間耶」、「想要那麼晚到，還是先跟飯店確認比較好」、「我訂房一定會和飯店再次確認到飯店時間，避免問題」、「不能說對方只用平台聯絡就有錯」、「有時候其實平台裡面會沒有旅客電話」、「我們民宿接到booking訂房通知的時候，有9成訂單都沒有客人聯絡電話，只能留言和寫mail」。