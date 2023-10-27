他欲買9XL衣服店家卻秒回「穿不下」 網驚他的身高：應該訂做

聯合新聞網／ 綜合報導

現代人經常透過網路平台購物，不過購買衣服時，須特別留意店家提供的尺寸是否與自己的身型相符。一名網友在網路平台購買衣服時，向店家提供自己的身高、體重及胸圍，詢問欲購買的尺寸是否適宜，卻被店家秒回「穿不下」，讓他哭笑不得。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文提到，自己身高200公分，體重150公斤，胸圍51吋（將近125公分），因此須購買「大尺碼」的衣服。原Po逛到一間網拍店家，該店商品頁面宣稱體重無論多重都穿得下，還強調衣服尺寸從M到9XL都有，當原Po將自己的身材資訊私訊賣家詢問是否能穿9XL，店家卻秒回「穿不下」。

一名網友將自己的身型資訊提供賣，詢問欲購買的尺寸是否適宜，店家卻秒回「穿不下」。圖／擷自「爆廢公社二館」
一名網友將自己的身型資訊提供賣，詢問欲購買的尺寸是否適宜，店家卻秒回「穿不下」。圖／擷自「爆廢公社二館

網友認為原Po的身型應該需要另外訂做衣服，或購買美版尺寸的衣服，「體型嬌小還能找童裝，我們體型碩大的只能訂裝」、「我覺得有健身的話實體買比較好，可以買美國牌子」、「我190外套都不好買了，200cm應該只能買國外的運動外套」、「200公分應該要訂做吧，畢竟大尺是給胖的人穿不是給高的人」。

另外也有網友提到每個國家地區的尺寸大小都不同，除了體重應該還要考慮身高胸圍等，「蝦皮我只選有尺寸表的，只看size根本不準」、「大陸版型偏小，100公斤，最少就要買6XL，你說的9XL你一定穿不下」、「註明身高體重胸圍才不會後悔，之前買韓版2XL，收到之後才發現是台灣的M～L版大小而已」。

蝦皮 網拍 爆廢公社

延伸閱讀

迷魂陣困顧客？百貨公司電梯前赫見1物 內行人曝功用

天冷吃鍋！她求問500元內哪家火鍋店CP值高 眾人力推這一間

玩過嗎？「夾娃娃機始祖」現身 網齊喊：時代的眼淚

翻阿嬤存摺喊「可以不努力嗎？」網揭這無奈真相

相關新聞

咖啡廳「看影片聲音外放」遭批！他反嗆想安靜去圖書館 一席話引網熱議

咖啡廳的客群眾多，有人喜歡到此讀書、做報告，有人約同事、客戶到咖啡廳討論公事，另外則有人只是單純因好友相約或是獨自消遣而來，由於彼此的需求不同，也容易因不同立場引發紛爭。日前便有一名網友發文分享，表示自己在咖啡廳看影片卻被要求聲音不能外放，他當下立刻維護自己權利，「這裡不是K書中心更不是圖書館」，引來廣大網友爭辯。

到超商買咖啡店員1舉動讓他傻眼 眾人直呼「噁心」喊客訴

喝咖啡是不少人一天的活力來源，許多上班族工作前都會到超商買一杯咖啡提提神，不過有一名網友抱怨之前到某家超商買咖啡，結果店員卻將他的咖啡倒進別人的環保杯裡，沒想到下一個動作讓他看了更傻眼，鄉民們看了也直呼「噁心」。

好心花50元買玉蘭花竟只給「一朵」 網怒批：利用善心詐騙

開車在路上，有時會碰到提著花籃，趁著紅燈推銷「玉蘭花」的阿姨，許多民眾感念阿姨們的辛苦，都願意掏錢捧場。然而，近期有網友付錢買了玉蘭花後，發現阿姨居然只給「一朵」，讓他相當傻眼。

他欲買9XL衣服店家卻秒回「穿不下」 網驚他的身高：應該訂做

現代人經常透過網路平台購物，不過購買衣服時，須特別留意店家提供的尺寸是否與自己的身型相符。一名網友在網路平台購買衣服時，向店家提供自己的身高、體重及胸圍，詢問欲購買的尺寸是否適宜，卻被店家秒回「穿不下」，讓他哭笑不得。

迷魂陣困顧客？百貨公司電梯前赫見1物 內行人曝功用

現代人精打細算，常挑每年百貨公司周年慶檔期時間才上門消費，各業者為了抓住顧客拚業績，每年也都努力擠出新花樣。有鄉民發現，高雄某間...

男問台灣娃娃機是不是世界最難夾？ 網：抵制保夾金額太高

台灣也受全球經濟不景氣的影響，許多商家紛紛歇業，店面也難找到商家承租，不過唯獨夾娃娃機如雨後春筍般冒出，承租店面也是一枝獨秀，新北汐止區甚至於有整層都是夾娃娃機，完全不亞於北車地下街的扭蛋機店。有一位網友不免好奇上網想問大家，「台灣的娃娃機是不是世界最難夾？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。