他欲買9XL衣服店家卻秒回「穿不下」 網驚他的身高：應該訂做

現代人經常透過網路平台購物，不過購買衣服時，須特別留意店家提供的尺寸是否與自己的身型相符。一名網友在網路平台購買衣服時，向店家提供自己的身高、體重及胸圍，詢問欲購買的尺寸是否適宜，卻被店家秒回「穿不下」，讓他哭笑不得。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文提到，自己身高200公分，體重150公斤，胸圍51吋（將近125公分），因此須購買「大尺碼」的衣服。原Po逛到一間網拍店家，該店商品頁面宣稱體重無論多重都穿得下，還強調衣服尺寸從M到9XL都有，當原Po將自己的身材資訊私訊賣家詢問是否能穿9XL，店家卻秒回「穿不下」。

一名網友將自己的身型資訊提供賣，詢問欲購買的尺寸是否適宜，店家卻秒回「穿不下」。圖／擷自「爆廢公社二館」

網友認為原Po的身型應該需要另外訂做衣服，或購買美版尺寸的衣服，「體型嬌小還能找童裝，我們體型碩大的只能訂裝」、「我覺得有健身的話實體買比較好，可以買美國牌子」、「我190外套都不好買了，200cm應該只能買國外的運動外套」、「200公分應該要訂做吧，畢竟大尺是給胖的人穿不是給高的人」。

另外也有網友提到每個國家地區的尺寸大小都不同，除了體重應該還要考慮身高胸圍等，「蝦皮我只選有尺寸表的，只看size根本不準」、「大陸版型偏小，100公斤，最少就要買6XL，你說的9XL你一定穿不下」、「註明身高體重胸圍才不會後悔，之前買韓版2XL，收到之後才發現是台灣的M～L版大小而已」。