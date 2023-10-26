男問台灣娃娃機是不是世界最難夾？ 網：抵制保夾金額太高

台灣也受全球經濟不景氣的影響，許多商家紛紛歇業，店面也難找到商家承租，不過唯獨夾娃娃機如雨後春筍般冒出，承租店面也是一枝獨秀，新北汐止區甚至於有整層都是夾娃娃機，完全不亞於北車地下街的扭蛋機店。有一位網友不免好奇上網想問大家，「台灣的娃娃機是不是世界最難夾？」

原PO在ptt貼文對台灣的夾娃娃機是不是世界最難夾的，提出疑問。文中表示，原PO覺得台灣的夾娃娃機難夾的原因是，台主每天自己免費玩，練到很強之後再去把別台夾娃娃機內的東西全數夾光，這樣惡性循環之下，台主只能把自己的機台修改到防禦性強變難夾，但太難夾又沒人玩，所以台主只能玩些小手段。例如「一盒500元的盒玩，今天保夾600元，就算玩到保夾，100買它的娛樂性，相信玩家不會流失太快」。

不過原PO對於有些台主把保夾的金額提高到1980元，覺得這是台主坑人的方式不可取，希望消費者「抵制那種騙錢台，就是不要夾就對了」，也是因為有些機台保夾金額太高，「夾零食機台才會崛起，消費者就算沒夾到，損失相較下小很多，娛樂性也得到了」。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應說，「是誠信問題」、「外國的正常多了」、「機台夾子軟啪啪」，有網友表示，「嫌貴不要夾沒錯，但600元保夾500元的貨品，這想法實在可愛到有剩，好好保持」、「價值500元保夾600元，這是預設沒有任何人能抓到吧，這種台傻了才玩，現實台子其實還是有可能抓到，只是很考驗技術」。