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她賣名牌筆記本500元「一上架就賣掉」 內行曝原因：還不算貴

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友賣Dior筆記本售價500元，一上架馬上賣掉，令她不禁好奇，「為啥要花500元買一本筆記本？」。圖／ingimage
有網友賣Dior筆記本售價500元，一上架馬上賣掉，令她不禁好奇，「為啥要花500元買一本筆記本？」。圖／ingimage

有些人喜歡買名牌，有些人則是對文具、筆記本相當講究。一名網友有一本Dior買美妝滿額會送的筆記本，但用不到於是她上網以500元拍賣，沒想到一上架就馬上有人下單，令她不禁好奇，「為啥要花500元買一本筆記本？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「心情版」發文，她去Dior買美妝滿額有送筆記本，但她真的用不到，於是他上網查詢市價，有賣家賣到500、600元，於是她也跟著賣，沒想到一上架就賣掉了，令她不禁好奇，「有人可以解釋一下為啥要花500、600元買一本筆記本嗎？是收藏用還是喜歡就買？」。

網友紛紛表示，「品牌迷思」、「可能紙質很好或很喜歡他的封面這樣或想收集？用的開心就很有價值～」、「回答得出來的人應該也會想問，為何會買美妝買到送筆記本吧」、「感覺當聖誕節禮物還不錯」、「如果只是喜歡設計，為什麼不？還比我的筆記本便宜」、「你永遠不會知道有些人會喜歡收集什麼」。

有內行網友則解釋，有些筆記本貴的原因，「有的筆記本還不只500元呢，你可以去誠品看看就知道有設計感的筆記本價值多少，500都還不算貴」、「紙質有分哦！便宜的會是一般模造紙，好一點的筆記本內頁至少有150磅」、「還有分不同牌子的紙質特性，適用於鋼筆或者內頁設計更適合哪些族群使用，讓用戶可以自行依照自己的習慣去購買」。

有網友則分享，自己寫日記10年了，一開始用無印的25元筆記本，後來越用越好，現在的日記本大約700、800元，雖然不知道買迪奧筆記本的人的心態，但她認為，「日記是陪我一生的東西，我會把我的旅遊票根、一些有紀念性的紙類留著，每一本都是我的青春，所以越買越好，每當我翻一次日記本，我就快樂一次，摸一摸也開心」、「以前是某國際品牌的工作，我們在廣告企劃很愛送這種便宜的小東西，我們找廠商做的成本很低，比打折給客人成本低，但是消費者卻覺得物超所值…獲得感比打折後的錢還多…當作winwin了…」。

有網友則表示，「Dior的筆記本有一個系列的內頁很適合當日程本，其他本內頁比較簡單的有一本我都上班拿來記瑣碎的事，小儀式感，但真的不會單純花500買」。

Dior 品牌

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