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連鎖披薩大小不同！前員工曝內幕「1口味賣最好」：已經深入台人血液

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在連鎖店打工過的網友表示必勝客和達美樂的大披薩大小不同，賣最好的口味則是夏威夷。 圖／canva
一名在連鎖店打工過的網友表示必勝客和達美樂的大披薩大小不同，賣最好的口味則是夏威夷。 圖／canva

連鎖披薩必勝客達美樂各有擁護者，近日有不少網友討論起兩家店披薩的差別。一名前員工發文透露內幕，其實兩間店的披薩「大小不同」，但最好的口味卻一樣，「這口味已經深入台灣人血液了」。

一名在必勝客、達美樂工作過的網友在Dcard發文透露，最近看到大家在討論兩間店的差異，於是想和大家分享這幾年工作知道的一些披薩小知識，第一是必勝客和達美樂的「披薩的大小不同」，必勝客大披薩為13吋，而達美樂大披薩是12吋，但小披薩和個人披薩則一樣是9吋和6吋。

原po指出，不同種類的餅皮不僅厚度不一樣，其實麵團也不同，很多人都以為是同一種麵團，只是力道不同而已，就算使用同樣的麵粉，水量、油量和發酵方式都不同，薄脆的麵團水量比較少，通常比較乾，比起厚鬆來說處理更費工。

原po表示，待了這兩家店，賣最好的口味都是「夏威夷」，雖然感覺有一大堆人覺得披薩加鳳梨很噁心，但是以自己的經驗來說，實際上不管在哪一家店，夏威夷披薩都是賣最好的 ，他認為網路反串居多「夏威夷披薩實際上已經深入台灣人血液了吧」。

原po也推薦大家口味，達美樂會推薦經典四喜，是選擇困難症的福星，鹹甜辣都有包含，必勝客則是推薦泡菜燒肉，燒肉配上有點酸辣的泡菜解膩，「吃起來真的很爽 」。

不少網友看到文也回應，「大小居然有差喔，我以為這種東西他們老早就講好了」、「夏威夷不意外，幾乎每次都必點，印象中有看過這個口味好像是一個不會煮菜的德國人發明的」、「買了20幾年都不知道，兩家大小有這樣的差異」、「奇怪的知識增加了」。

達美樂 必勝客 披薩

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