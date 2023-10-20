台彩頭獎800萬大學生得主稱「錢全花光」 網看投資單讚超明智

一名自稱是大學四年級的大學生網友日前在Dcard發文，表示自己中了今彩539的頭獎800萬元，在事後刪文的他，於昨(19)日晚間又再以「上次大四中頭獎後續來了喔！」為標題，交代自己領到獎金後全花在兩項投資上，讓網友羡慕之餘還大讚他明智，認為這些投資能利用錢滾錢的方式，讓自己的獲利不只這頭獎的800萬元。

原PO表示，基於兌獎流程因法律關係無法向大家說明，「不好意思，我最多只能說『台彩頭獎是真』，反正錢是花光了」。他還秀出兩項投資項目的交易APP證明，包括一張證券庫存總資產467萬7540元的圖片，及外幣存款約台幣195萬1483元的證明。原PO透露，用總彩金買了市值型ETF，00922共300張，及美元保單一張，還強調反正是意外之財，保單保費便一次換完，不用在意匯差。

據了解，該名男大生於本月5日宣稱自己僅花費50元買了一張今彩539，未料竟中頭獎800萬元，扣稅後實領金額是640萬元。

網友在羨慕之餘，大讚原PO運用這筆彩金的投資：「讚哦！沒有把錢亂花，來吸一下好運」、「恭喜！全部拿去買ETF很明智！錢滾錢更多錢」。有人對於其他更大獎的大樂透跟威力彩頭獎仍保持懷疑態度，「我相信今彩539頭獎是真的，但我對大樂透跟威力彩上億頭獎是否每一次中獎都有其人，覺得有點好奇」。