快訊

中職／龍隊下半季封王居年度第一 晉總冠軍賽挑戰最速奪冠

中職／曾頌恩再見安！兄弟延長賽險勝桃猿 奇蹟延續中

外賓菜單誤植「中華人民共和國」 資安署解釋非國宴：已要求立即處置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多驚見恐怖一幕！終極會員暴風式掃貨 網揭真相：中南部超流行

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人都喜歡到好市多採買民生物資。圖／路透社
許多人都喜歡到好市多採買民生物資。圖／路透社

許多人都喜歡到美式連鎖賣場好市多Costco）採買民生物資，但一次買到30、40萬元以上，可能就不常見了。近日就有一名網友分享特殊的購物經驗，他表示，某次在好市多排隊結帳時，發現前面顧客推了3大車的食材，結帳金額高達30萬元，讓他不解「這是要先囤積物資的概念嗎？」

一名網友在PTT以「Costco驚見恐怖一幕」為題發文，他表示，日前突然想吃雞肉沙拉，就順便進好市多賣場買爆米花，結果看到前方的客人推了3大車在排隊，全都堆疊著滿滿食材，讓他忍不住直呼，「我最高消費單筆也才6萬多元，能買到30萬元是怎麼回事？」

貼文一出，不少網友紛紛驚呼，「有錢人也不會這樣囤」、「只買食材的話，也太神奇了吧」、「台灣真不愧是好市多最賺的金雞母」、「之前還有直接買遊艇」、「到底買的都哪些貨？」

不過，也有許多網友早已見怪不怪，「我太太家過年聚會就買過快50萬元，還刷爆3張卡」、「營業用或代購，很多小家庭到最後都退卡請代購，團購商還可以賺刷卡積點，中南部超流行」、「美國習慣吧」、「開餐廳的啦」、「一群媽媽去Costco，一次20萬元很正常」。

好市多 食材 Costco 代購 賣場 PTT

延伸閱讀

竹科太太白天都在幹嘛？竹科孩全說了 網：不是空穴來風

國旅盤子價！海外IP訂房現省2千元 行家再揭「1撇步」：價差最高50％

正港台灣味！陸人喝「這款飲料」留陰影 網爆共鳴：外地能接受不多

來台2年仍難適應！陸生驚「台日不是同層次」 網：沒能克服都走了

相關新聞

好市多驚見恐怖一幕！終極會員暴風式掃貨 網揭真相：中南部超流行

許多人都喜歡到美式連鎖賣場好市多（Costco）採買民生物資，但一次買到30、40萬元以上，可能就不常見了。近日就有一名網友分享特殊的購物經驗，他表示，某次在好市多排隊結帳時，發現前面顧客推了3大車的食材，結帳金額高達30萬元...

國旅盤子價！海外IP訂房現省2千元 行家再揭「1撇步」：價差最高50％

國內旅遊費用激增，讓不少民眾哀嘆不如出國玩。日前就有一名網友分享，住宿是近幾年帶小孩出遊最有感的花費，原先只是上網隨意查詢旅館跟價位，卻意外發現使用台灣與香港IP查到的房價不同，同天、同人數價差可達20％，讓他感到不可思議...

有沒有都沒差！他曝台灣人講話很愛加這2個字 眾人驚：真的欸

不少人在聊天講話時都會無意間加入一些加強語氣地用詞，一旦久了，這些用詞也會變成口頭禪。有一名網友就發現台灣人講話的時候很喜歡加「這2個字」，讓他很好奇到底是從什麼時候開始的？

行車地獄？導護公然帶小學生闖紅燈 騎士痛批「死不認錯」

「行人地獄」話題在台灣引發廣大迴響，也促使立法院三讀通過道路交通管理處罰條例修法，加重汽機車不禮讓行人的罰鍰。不過近日有騎士分享行車紀錄器畫面，並發文控訴國小導護志工和老師竟幫助學生集體闖紅燈，「大言不慚的說是為了保護學生，死不認錯」。

麥當勞漲價和減料兩邊賺？ 網怒批「也太誇張了吧」

跟隨全球經濟不景氣，本地的物價也多少受影響，尤其是速食業者，因為食品原料多數自國外進口。有一男網友在社群平台抱怨，速食業者麥當勞之前已經把所有產品漲價一波，還把大杯飲料也砍了，最近去吃發現炸雞整個大縮水，不僅要問「現在你漲價就算了，連食物也要偷工減料兩邊賺」。

正港台灣味！陸人喝「這款飲料」留陰影 網爆共鳴：外地能接受不多

台灣民眾喝飲料的風氣盛行，除了手搖飲店林立，超商也可見多種飲品，不論本土或國外品牌都有各自的擁護者。近日就有一名大陸網友指出，無意間在台灣喝到一款汽水，原本抱著想嚐鮮的心情，沒想到一喝就讓他忍不住直呼「味道真的無法接受」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。