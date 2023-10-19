好市多驚見恐怖一幕！終極會員暴風式掃貨 網揭真相：中南部超流行

許多人都喜歡到美式連鎖賣場好市多（Costco）採買民生物資，但一次買到30、40萬元以上，可能就不常見了。近日就有一名網友分享特殊的購物經驗，他表示，某次在好市多排隊結帳時，發現前面顧客推了3大車的食材，結帳金額高達30萬元，讓他不解「這是要先囤積物資的概念嗎？」

一名網友在PTT以「Costco驚見恐怖一幕」為題發文，他表示，日前突然想吃雞肉沙拉，就順便進好市多賣場買爆米花，結果看到前方的客人推了3大車在排隊，全都堆疊著滿滿食材，讓他忍不住直呼，「我最高消費單筆也才6萬多元，能買到30萬元是怎麼回事？」

貼文一出，不少網友紛紛驚呼，「有錢人也不會這樣囤」、「只買食材的話，也太神奇了吧」、「台灣真不愧是好市多最賺的金雞母」、「之前還有直接買遊艇」、「到底買的都哪些貨？」

不過，也有許多網友早已見怪不怪，「我太太家過年聚會就買過快50萬元，還刷爆3張卡」、「營業用或代購，很多小家庭到最後都退卡請代購，團購商還可以賺刷卡積點，中南部超流行」、「美國習慣吧」、「開餐廳的啦」、「一群媽媽去Costco，一次20萬元很正常」。