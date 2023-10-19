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結婚禮金包2800沒喜餅 女傻眼「差別對待」：感覺有點差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友參加女性同學的婚禮，包了2800元的紅包卻沒有收到喜餅，直言感受不太好。示意圖／ingimage
一名網友參加女性同學的婚禮，包了2800元的紅包卻沒有收到喜餅，直言感受不太好。示意圖／ingimage

傳統習俗中，發喜餅象徵分享結婚喜訊。不過日前一名網友在社群平台Dcard發文抱怨，稱自己接受女同學的邀請到台北五星級飯店參加婚禮，當天包了2800元卻沒有拿到喜餅，只有女方親戚拿到，讓網友覺得不被尊重，直呼「感覺有點差」。

一名Dcard女網友16日表示，大學畢業已經幾年，也到了被炸的年紀了，幾個月前群組的某位女同學邀請大家參加婚禮，老同學結婚大家都很祝福，但不是每個人當天都可以出席，於是不克參加的同學們有請原po幫帶紅包過去，並約好地點取喜餅。

原po透露，婚禮前有請教他人紅包行情，考量一個人出席台北五星級飯店婚宴，最後決定包2800元才比較不會失禮。然而婚禮當天，她將紅包拿給女方禮桌，簽完名之後，招待人員準備引導入座，卻發現有些人提著一袋喜餅，因此詢問禮桌的招待是否忘記給2份喜餅，除了自己的那份還有另一名未到但有給紅包的朋友。

不料對方查看賓客簽到名單，尷尬回應沒有原po的喜餅，令她直言當下感覺有點差，像被差別對待。原po回家後跟朋友分享這場參加婚禮的經驗，透露朋友都覺得「不是新人很不會做人，不然就是男方很摳」。

原po指出，自己曾經參加派對式婚禮，因為餐點路線不同，有收到不需要包禮金的通知，也有遇過朋友提前告知不會發餅，請他們不需要包紅包或是意思意思就好的經驗。

她強調自己不是喜歡計較，而是在耳濡目染下覺得婚禮禮節就應如此，並補充說道「我不在乎餅高不高級、好不好吃，就是一個奇毛子的問題，也有點不被尊重的感覺」。

對此，有網友回應「女方親友沒拿到餅真的很奇怪，一般沒有拿到餅的都是男方親友」、「蠻奇怪的，要不要試探性的跟新娘問問看？搞不好有什麼誤會，可以講開也別有嫌隙」，不過也有人認為「餅不是親戚有血緣關係，或是非常好的朋友才會送嗎」、「我覺得新娘沒有先跟妳說，造成妳觀感不太好，但是給喜餅這件事本來就不是規定」。

喜餅 婚禮 紅包 Dcard

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