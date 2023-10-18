「自動製冰塊功能冰箱貴2萬」CP值高不高？ 網：生活方便很多

無論是冬天還是夏天，總是有人喜歡喝冰品消暑或解饞，這時家中有一台自動製冰塊功能冰箱就好處多多。有一位男網友表示，家中最近要換冰箱，想買一台有自動製冰塊功能的冰箱，但價格上卻高出一般冰箱很多，想問「冰箱自動製冰塊功能好用嗎？」

原po在ptt問卦說，最近家中要換冰箱，而自己又很需要冰塊，所以想換一台有製冰的，這樣就隨時有冰塊，但「一般好像光是有這功能就要加2萬，不知道CP值高不高」？

多數網友看完原PO的需求後，紛紛留言回應表支持，「可以，生活方便很多」、「你常喝冰的，要加冰塊絕對值得」、「有製冰功能超方便」、「自動製冰用過回不去」，不過也有人表反對，「加水盒就很好用了」、「加水盒足已」、「自用用量不大，不需要吧」。

有些網友建議說，「你可以買台小製冰機」、「製冰機一台才2900元」、「小製冰機也是可以考慮」、「買一台3000元以內的小製冰機，每天早上起床或是下班回家插電下去，整個晚上冰塊無限量」。

家中已經有買自動製冰塊功能冰箱的人也提供意見表示，「我用X菱的管線可以拆，但很少用到冰塊」、「很好用，家裡用三菱可以全拆清洗安心很多」、「有分接過濾水管線的跟加水盒的」，也有網友看完大家的討論後，「覺得不錯，有想換一台」。