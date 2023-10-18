竹科太太白天都在幹嘛？竹科孩全說了 網：不是空穴來風

竹科工程師是不少人稱羨的高薪職業，「竹科太太」也幾乎成了科技新貴配偶的代名詞，時不時就會被重新提起討論。近日就有一名網友好奇詢問竹科太太白天的行程，釣出自稱被竹科太太養大的網友回文解答。

一名網友在PTT發文，指出在竹科老公都去上班後，白天經常能看到有貴婦在逛街，因此好奇詢問「竹科太太白天都在幹嘛？」許多鄉民留言猜測，「團購、接小孩、做頭髮」、「早上睡到自然醒、SPA、晚上健身」、「游泳、打球，不忙的時候逛街或喝茶」、「看房子、喝下午茶，有小孩的就帶上下課」。

對此，一名網友回文反駁，自身就是被竹科太太養大的，媽媽是竹科主任工程師，工作忙碌之餘仍把家庭照顧得很好，而除了父母外，身為竹科太太的表妹也同樣是台積電工程師，並非整天無所事事。

原PO進一步指出，做為一個從小在竹科長大的人，至今認識的工程師也多是與工程師、老師、公務員結婚，許多所謂的「竹科太太、竹科先生」，那些專職在家帶小孩的人，通常在為家庭犧牲之前也是很優秀的人，「所以我不太理解外界對於竹科太太的那些刻板印象」。

該篇回文引出不少鄉民紛紛表示，「我主管也是竹科太太」、「原po說的是真的，認識的工程師都娶優秀的女性」、「我知道的竹科太太也是很優秀」。不過也有人不認同原PO想法，「我每次早上群組約聚會都是竹科太太先出聲」、「喊夜衝都是老公在竹科上班的太太」、「與其說刻板印象，不如說很多事情你沒看過而已」、「近3年消息就一堆了，可見不是空穴來風」。