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他年薪60萬接手10年賓士車「會太奢侈嗎？」 過來人曝二手車開銷
有些人要入手汽車時，會因預算問題選擇購買二手車。一名網友的爸爸有一台10年的賓士車想送他，但往後停車費用、保養、稅金等等都要由他負責，年薪60萬的他不禁擔心是否能夠負擔，引起不少網友熱烈討論。
一名網友在PTT「八卦版」發文，爸爸有一台10年的賓士車，近年身體不好不想開車了，因此想把車送給他開，但是條件是往後租停車位、保養、稅金等等費用都要由他負責，但年薪60萬的他不禁擔心，「接手老爸的賓士車會太奢侈嗎？」。
網友紛紛表示，「賣掉，再請老爸買台新的」、「不會，只怕你顧不好」、「老賓士又不值錢，倒是保養更貴」、「養不起」、「殘值才30幾萬，你每年要多花好幾萬喔」、「老車滿耗油的，又要一直檢驗」、「大不了賣掉」、「光油錢你會負擔的很辛苦」。
先前有網友分享養車開銷，以平均每個月計算，油錢6000元、保險（乙式全險）3000元、牌照燃料稅1500元（每年1萬7410元）、月租車位2500元、國道過路費400元、定期1萬公里保養1500元（4個月保養1次），耗材1年半一組輪胎，四顆1萬5000元、電瓶已換乙組3700元，「感覺平均1個月要存2000元換耗材」、「養車一個月開銷差不多17000」。
買二手車的過來人則表示，「1個月油錢2000，1年大概6萬左右養車，的確沒車我也不會死，但有車我真的很開心，我也是4萬仔。目前打算再換一台二手車，稅金加重，但無所謂，真的愛到卡慘死，但也是為什麼不考慮新車，車價+折舊+保險太噴了。」
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