快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他年薪60萬接手10年賓士車「會太奢侈嗎？」 過來人曝二手車開銷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的爸爸想送他10年的賓士車，但停車費用、保養、稅金等等都要由他負責，年薪60萬的他擔心是否能夠負擔。圖／ingimage
一名網友的爸爸想送他10年的賓士車，但停車費用、保養、稅金等等都要由他負責，年薪60萬的他擔心是否能夠負擔。圖／ingimage

有些人要入手汽車時，會因預算問題選擇購買二手車。一名網友的爸爸有一台10年的賓士車想送他，但往後停車費用、保養、稅金等等都要由他負責，年薪60萬的他不禁擔心是否能夠負擔，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，爸爸有一台10年的賓士車，近年身體不好不想開車了，因此想把車送給他開，但是條件是往後租停車位、保養、稅金等等費用都要由他負責，但年薪60萬的他不禁擔心，「接手老爸的賓士車會太奢侈嗎？」。

網友紛紛表示，「賣掉，再請老爸買台新的」、「不會，只怕你顧不好」、「老賓士又不值錢，倒是保養更貴」、「養不起」、「殘值才30幾萬，你每年要多花好幾萬喔」、「老車滿耗油的，又要一直檢驗」、「大不了賣掉」、「光油錢你會負擔的很辛苦」。

先前有網友分享養車開銷，以平均每個月計算，油錢6000元、保險（乙式全險）3000元、牌照燃料稅1500元（每年1萬7410元）、月租車位2500元、國道過路費400元、定期1萬公里保養1500元（4個月保養1次），耗材1年半一組輪胎，四顆1萬5000元、電瓶已換乙組3700元，「感覺平均1個月要存2000元換耗材」、「養車一個月開銷差不多17000」。

買二手車的過來人則表示，「1個月油錢2000，1年大概6萬左右養車，的確沒車我也不會死，但有車我真的很開心，我也是4萬仔。目前打算再換一台二手車，稅金加重，但無所謂，真的愛到卡慘死，但也是為什麼不考慮新車，車價+折舊+保險太噴了。」

賓士

延伸閱讀

孕妻想說服老公買車被拒 過來人點出台北養車貴的「原因」

「先買房還是先買車？」各有力挺者 這群人嘆：我都買不起

買二手車比搭車便宜？他每月車資5000元 網建議買車應注意2點

美國中古車價貴得有多誇張？10年車價格還漲38.9%！

相關新聞

他年薪60萬接手10年賓士車「會太奢侈嗎？」 過來人曝二手車開銷

有些人要入手汽車時，會因預算問題選擇購買二手車。一名網友的爸爸有一台10年的賓士車想送他，但往後停車費用、保養、稅金等等都要由他負責，年薪60萬的他不禁擔心是否能夠負擔，引起不少網友熱烈討論。

57年老牌子！他好奇紅葉蛋糕有多厲害？ 眾人大推「這項」是最頂的

蛋糕幾乎成為過生日時的必備品項，有網友表示，身邊的朋友推薦老品牌的紅葉蛋糕，很好奇紅葉蛋糕到底是有多厲害，問大家「值得下單試試嗎？」貼文曝光引發熱議，眾人直言「奶油最頂的」。

女子被女友人酸仍是「處女」感不舒服 網勸：斷交吧

東西方文化對於「處女」的想法大不同，東方民族對於婚前性行為比較保守，而西方人對婚前性行為就處之淡然，男女朋友熱戀時，該發生時就會發生，但有些宗教教義明訂不可有婚前性行為，那就另當別論。

家長最討厭的節日再臨！老師今年要求「健康蔬果風」 媽媽哀嘆：很煩

搞怪的萬聖節即將在月底來臨，許多家長也會特地為孩子打扮一番，讓孩子體驗「不給糖就搗蛋」的傳統。不過有位媽媽抱怨，好不容易孩子升上國小了，老師卻發來通知「準備萬聖節裝扮」，讓她直呼「真的很煩」，對此，多數人建議「買現成的就好」。

赴日代購「為15元」好閨密撕破臉 網友氣炸：看到這2個字好火！

身邊有親朋好友出國，多少都會情商對方幫忙代購些外國好物，可惜買東西簡單，最後算錢時怎麼給、何時給都是大問題，不少死黨閨密都是敗在這一關，感情破裂不再往來。有位OL更感歎自己幫閨密代購保養品，花時間比價扛行李，結果卻因15元手續費撕破臉。

台中香酥雞攤爆氣標語「嫌貴，註定窮一輩子」 網抨擊：教壞三觀

做生意講求和氣生財，老闆和顧客要互相尊重。但是日前有一名網友發文表示，在台中看到有一攤賣香酥雞的小店，店招牌上寫滿辱罵消費者的標語，其逆向操作的方式，引發網友熱議「情勒式營銷」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。