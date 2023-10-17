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赴日代購「為15元」好閨密撕破臉 網友氣炸：看到這2個字好火！

聯合新聞網／ 綜合報導
出國示意圖。 圖／PIXABAY
出國示意圖。 圖／PIXABAY

身邊有親朋好友出國，不免會情商對方幫忙代購些外國好物，可惜買東西簡單，最後算錢時怎麼給、何時給都是大問題，不少死黨閨密都是敗在這一關，感情破裂不再往來。有位OL更感歎自己幫閨密代購保養品，花時間比價扛行李，結果卻因15元手續費撕破臉。

原PO在Dcard發文，指出近半年因換了新工作常常出差，閨密也因此常請她幫忙代購免稅品，由於對方對她很照顧，她便不厭其煩地幫閨密尋找指定品牌、扛著大包小包免稅品奔波。

近日她又要赴日出差，閨密得知後再次請她「順便」購買保養品，不過這次原PO因信用卡額度不夠，希望閨密能先付款，沒想到閨密竟因兩人銀行不同「轉帳要手續費15元」不肯先給錢，還回嗆原PO「沒跟你計較代購刷卡的信用卡回饋」，讓原PO氣到翻臉，「是我太不厚道嗎？」

文章發出後，原PO獲網友一面倒力挺「請放生這種自私自利的朋友」、「好傻眼。這種人真的只能掰囉」、「買得起保養品出不起15塊？」、「用手續費看清一個人也好啦，15塊很便宜」、「好扯喔，還跟你提信用卡刷卡回饋，真的超級不要臉⋯」、「看到順便這兩個字好火！一點都不順便謝謝，就出差了還在那邊代購」、「代購的信用卡回饋本來就沒有要給對方吧，行李空間、重量、跑腿費…難道她要付」、「要計較信用卡回饋的話請她自己坐飛機到日本買保養品，機票錢加上保養品錢讓她回個夠本」。

不少人更堅決「絕不幫忙代購」，以免自找麻煩還受氣，有人也自揭婉拒妙招，「我都說行李沒位子或直接不回拒絕」、「我都一口答應，回國後等對方問才說『啊！忘記了，抱歉』，幾次以後就沒再叫我買過了」、「我是遇過前任的叔叔每次都叫我幫他買東西。後來我每次都跟他說我忘記買了抱歉，他每次都傳私訊叫我幫他買，我每次都入境台灣才看訊息，然後每次都忘記買」、「出國都保密」。

代購 Dcard

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