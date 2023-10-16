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當地人嗆這城市「全台最難玩」 竟釣出羅百吉回：是你沒門路

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友認為，桃園非常無聊，更直言「全台灣最難玩的城市」。桃園一景。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
有位網友認為，桃園非常無聊，更直言「全台灣最難玩的城市」。桃園一景。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

桃園市經常被認為是不好玩的城市，甚至在交通部觀光署「台灣旅遊狀況調查報告」中，旅次排名為六都最後。日前，有網友在「爆廢公社二館」表示，自己身為桃園本地人，覺得桃園一點都不好玩，並直言「全台灣最難玩的城市」。

原PO認為，桃園什麼都沒有，連他身為本地人都覺得桃園一點都不好玩。他指出，台北跟新北到哪裡都可以吃吃喝喝和逛市集，而桃園則為「全台灣最難玩的城市」，並直言「真的沒事不要來桃園玩」。

貼文一出，有許多網友認同原PO說法，「藝文、美食、文化沙漠生活圈，簡稱桃園」、「是真的還蠻無聊的」、「桃園真的很無聊…」、「桃園只剩搭飛機的功能了」。

但也有不少網友持相反意見，認為桃園有許多自然景點，「有很多秘境你不知道」、「如果你所謂的好玩，是吃吃、喝喝、逛逛市集，那真的不適合住桃園，桃園觀光重點在大溪跟復興，皆是自然系景點」、「可以去石門水庫體驗慢活人生」。貼文底下，竟意外釣出藝人羅百吉留言回覆「桃園玩的可多了，比逛逛街、吃吃東西還更精彩，只是你沒門路」。

部分網友則點名其他城市也很無聊，「看看新竹，除了物價貴以外什麼都不方便」、「彰化才是什麼都沒有」、「苗栗怎麼辦」、「比雲林好太多了」。

桃園市大溪老街一景。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪老街一景。記者曾增勳／攝影

石門水庫阿姆坪的藍色公路。圖／桃園市觀旅局提供
石門水庫阿姆坪的藍色公路。圖／桃園市觀旅局提供

拉拉山森林遊樂區遊客服務中心。聯合報系資料照片／記者彭宣雅攝影
拉拉山森林遊樂區遊客服務中心。聯合報系資料照片／記者彭宣雅攝影

桃園 爆廢公社

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