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他搭飛機遇台旅客「跨腳擋道」講不聽 空姐無奈動手挪回座位

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享身邊台灣旅客在飛機上「超沒品」行為。圖片來源／翻攝自「爆料公社」。
網友分享身邊台灣旅客在飛機上「超沒品」行為。圖片來源／翻攝自「爆料公社」。

乘坐飛機時，若遇到惡劣旅客，飛行過程會十分痛苦。一名網友就分享，他近日搭機回台時，坐在旁邊的台灣旅客超沒素質，光腳掛在牆上之外，經空姐多次提醒，仍不斷裝睡拒絕配合。

原PO在「爆料公社」發文表示，國慶日時搭乘從宿霧回桃園的飛機，並坐在第一排靠窗位置。原本以為能一路舒服搭回台灣，結果登機門要關之前，一對情侶進來坐在他旁邊的座位。男生看起來很暴躁，一坐下來就把鞋子脫掉，光腳掛在前方。

原PO描述，更誇張的是，中途這名男子的腳還一度放到走道上，擋住空姐推餐車的路。請男子移動，他居然假裝沒聽見繼續睡覺，最後空姐只好徒手將男子的腳挪回位置上。

後來原PO想上廁所，卻因坐在內側而再度被男子掛在牆上的腳擋住，且叫了好幾次男子都不為所動。最後同樣由空姐出面，再次徒手替男子的腳移位。

「就想問到底為什麼要這樣丟台灣人的臉，而且空姐到底為什麼要幫你移你的腳。」原PO氣憤表示，當下真的很震驚，沒想到會在飛機上遇到這種旅客。他補充，搭飛機的當下，也有詢問男子女友，但女友只表示自己也沒辦法叫醒他，後來甚至也一起把腳放到牆上，讓原PO超傻眼。

文章一出，立刻吸引眾多網友討論，紛紛表示「真的很沒水準，丟人」、「真的很沒水準，丟人」、「丟臉！」、「太誇張了吧！不敢相信我們台灣人素質差到這樣⋯」、「素質完全不存在」。

空姐

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