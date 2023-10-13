懷胎8個月坐博愛座遭婦斥「不懂讓座」 她無辜：我不能坐？

讓座議題近日又再度發酵，網路上不少人發文分享自己的親身經歷或目睹的狀況。有一名孕婦透露之前搭台北捷運坐在博愛座，照理說不會有人有異議，但她卻被一位婦人指責不懂得讓座，貼文也讓不少同為孕婦的女網友很有感。

這名懷胎8個多月的孕婦對於近來吵得沸沸揚揚的讓座議題很有感觸，她也在Dcard上發文分享自己遇到的情況，表示之前搭捷運時坐在博愛座，身上還配戴著「好孕胸章」，沒想到竟然有位婦人用全車廂都聽得到的音量，怒斥原PO「就是有你們這種人！居然好意思自己坐在博愛座上，不懂得要讓座」，讓她被罵得莫名其妙，還懷疑自己是不是不能坐在博愛座上。

當時原PO不想和對方爭吵，正打算起身讓位時，坐在隔壁的一位伯伯出聲對著婦人說「妳也別這樣，人家是孕婦，肚子都這麼大了，妳想要坐的話，不然我的位子讓妳坐」。婦人聽了似乎意識到自己吼錯了對象，當捷運車廂門一打開，就匆匆忙忙地下車離開。

原PO不明白那些會對坐在博愛座上乘客破口大罵的人，是因為看不下去，還是基於什麼樣的心態，讓他（她）們覺得自己有資格對著別人咆哮，「至少，在對別人怒罵之前，是不是應該要先確認一下，對方是否也有坐博愛座的需求？」

貼文讓不少孕媽咪很有感，「我懷孕8個月坐捷運時沒位置，我就默默站著，希望不要有人注意到來讓位，就是覺得整天新聞讓位引戰讓人壓力很大，我站著就好其實沒差」、「辛苦了，我也是身為9個月的孕婦，真的是腰痠背痛到一個不行，站著不說沒人看得出來，但其實背跟腰一直在抗議…真的不舒服就心安理得的坐著，不要理那些人講的屁話」、「我懷孕5個月時有一次剛坐下博愛座，旁邊也在博愛座上的阿姨立刻出聲，說她覺得我應該要把位置讓給長者，我看了一下，當時該車廂沒人站著，後來發現她指得是隔壁車廂的三個看起來剛登完山的阿伯…我內心：這阿姨是有什麼毛病？」