老爸給4千萬經營牛肉麵店如何回本？鄉民驚呆 內行卻揭「很便宜」

藝人吳宗憲砸了3~4千萬買下台南50年老字號「老唐牛肉麵」一棟樓，找兒子鹿希派經營當「第3代傳人」，引起網友們熱議，其中PTT鄉民討論「如何在幾年內回本？」，大家紛紛獻策，甚至有人覺得不可思議，直言「什麼牛肉麵要3、4000萬」，內行網友則透露這成本算便宜。

PTT鄉民發文詢問，「老爸花了3~4千萬讓你經營牛肉麵店，如何在幾年內回本？」，他接著寫道「牛肉麵光是從選食材，到熬煮湯頭，整個過程只有累，在爐灶前煮麵，也不能吹冷氣」，全文雖未指名道姓，但明顯在質疑鹿希派能力。

網友紛紛獻策說「參加牛肉麵比賽、洗名氣，然後價格漲一倍」、「一定要走精緻化吧，不然你店面要多大，正常店家可能要10年以上才回本」、「買牛肉麵送LED燈泡」，甚至有人開酸「10年後店面漲到6千萬」、「拿去買ETF一年有200萬不香嗎」、「我才不信他會在那邊顧店」、「誰跟你說要回本，找事給他做罷了」。

內行人則指出「那店面是黃金地段，拿去出租月收50萬以上」，有人建議未來做成調理餐包，走精品路線出口，更說「他買的老店曾有中央廚房規模，製程早SOP了，4千萬整棟樓+配方，便宜吧？」；另一位網友透露，認識其他拿過牛肉麵比賽冠軍的師傅開新店「2年內賠掉收店，不過整體資本不用那麼多，幾百萬夠了」。

部分網友疑似覺得不可思議或未看到新聞，直批「什麼牛肉麵要3、4000萬，爛命題」、「有3~4000萬誰要賣牛肉麵，過不久一定倒」。其實早在上周就有台南當地粉專曝光吳宗憲為了不讓牛肉麵店變時代眼淚，收購整棟樓重新開張，目前已在裝修，今（12）日才公開交易金額。