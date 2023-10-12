快訊

地牛翻身！高雄晚間8點16分規模4.9地震 南部最大震度4級

36歲女星心臟驟停送醫 搶救不治留下年幼兒女

東北季風3段變化！這日雨區擴大 日夜溫差恐達10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老爸給4千萬經營牛肉麵店如何回本？鄉民驚呆 內行卻揭「很便宜」

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人吳宗憲買下台南50年老字號「老唐牛肉麵」一棟樓，找兒子鹿希派經營當「第3代傳人」。 圖／取自Google Maps
藝人吳宗憲買下台南50年老字號「老唐牛肉麵」一棟樓，找兒子鹿希派經營當「第3代傳人」。 圖／取自Google Maps

藝人吳宗憲砸了3~4千萬買下台南50年老字號「老唐牛肉麵」一棟樓，找兒子鹿希派經營當「第3代傳人」，引起網友們熱議，其中PTT鄉民討論「如何在幾年內回本？」，大家紛紛獻策，甚至有人覺得不可思議，直言「什麼牛肉麵要3、4000萬」，內行網友則透露這成本算便宜。

PTT鄉民發文詢問，「老爸花了3~4千萬讓你經營牛肉麵店，如何在幾年內回本？」，他接著寫道「牛肉麵光是從選食材，到熬煮湯頭，整個過程只有累，在爐灶前煮麵，也不能吹冷氣」，全文雖未指名道姓，但明顯在質疑鹿希派能力。

網友紛紛獻策說「參加牛肉麵比賽、洗名氣，然後價格漲一倍」、「一定要走精緻化吧，不然你店面要多大，正常店家可能要10年以上才回本」、「買牛肉麵送LED燈泡」，甚至有人開酸「10年後店面漲到6千萬」、「拿去買ETF一年有200萬不香嗎」、「我才不信他會在那邊顧店」、「誰跟你說要回本，找事給他做罷了」。

內行人則指出「那店面是黃金地段，拿去出租月收50萬以上」，有人建議未來做成調理餐包，走精品路線出口，更說「他買的老店曾有中央廚房規模，製程早SOP了，4千萬整棟樓+配方，便宜吧？」；另一位網友透露，認識其他拿過牛肉麵比賽冠軍的師傅開新店「2年內賠掉收店，不過整體資本不用那麼多，幾百萬夠了」。

部分網友疑似覺得不可思議或未看到新聞，直批「什麼牛肉麵要3、4000萬，爛命題」、「有3~4000萬誰要賣牛肉麵，過不久一定倒」。其實早在上周就有台南當地粉專曝光吳宗憲為了不讓牛肉麵店變時代眼淚，收購整棟樓重新開張，目前已在裝修，今（12）日才公開交易金額。

台南 PTT 吳宗憲 鹿希派 牛肉麵

延伸閱讀

砸3、4千萬讓兒子當牛肉麵老闆 吳宗憲：陪他最後一段

吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚 霸氣買樓留下台南人的回憶

相關新聞

不幹基層員警了！他分析警察優缺點 嘆1弊病：不退步就是最大進步

警察堪稱人民保母，小至鄰里糾紛、大到殺人重案都需要處理，若少了警察維護秩序，社會紛爭恐增添不少。一名從警將近6年的網友列出警察一職的「4優點9缺點」，雖然...

老爸給4千萬經營牛肉麵店如何回本？鄉民驚呆 內行卻揭「很便宜」

藝人吳宗憲砸了3~4千萬買下台南50年老字號「老唐牛肉麵」一棟樓，找兒子鹿希派經營當「第3代傳人」，引起網友們熱議，其中PTT鄉民討論「如何在幾年內回本？

他點臭豆腐驚見「老闆加料」想吐 網笑瘋：送顆紅豆當甜點

外食方便又快速，但偶爾會有「蟲蟲危機」，日前有位網友抱怨，他好不容易下班後，打算叫外送來犒賞自己，卻發現臭豆腐底下有附贈一顆「紅豆」，讓他驚覺不妙，細看雖然是空殼，裡面沒有蟑螂，但還是直呼「快吐了，這種衛生要注意一下」。

男不滿餐廳桌子被用物品佔位 PO網公審反被酸：是要站著吃？

Ikea販售不少物美價廉的家具，同時也有餐廳，讓民眾在逛商品之餘，能坐下來享用餐點。不過日前有網友抱怨，他好不容易找到位置坐下，卻被一位中年男性怒罵「我有用袋子佔位，你們坐了我的位置」，他抱怨這名顧客不明事理，卻反倒被網友酸「有問題的是你吧？」

國旅最廢去處誰上榜？ 網指「1類新興景點」嘆：這都能覺得好玩

「國旅不吸引人」話題近期引起民眾討論，有鄉民好奇眾人在台灣「玩過國旅最廢的景點」是什麼，有人表示「一堆眷村都很莫名其妙」、「台版XXX，大概95%都很爛」，不過有名網友指出近期台灣鄉下...

台人到以色列旅遊遇超嚴海關 他被拷問15分鐘嘆：沒事千萬別來

近日，以巴衝突持續升溫，不少在當地的遊客們都選擇立刻返家。臉書粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」透露，自己曾於2013年及2019年到以色列旅行，離開機場前，因護照內有「伊斯蘭國家的入出境章」，讓他瘋狂被機場人員審問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。