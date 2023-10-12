他嘆花200元買鹹酥雞吃不飽 內行人曝「CP值最高」點法

近年物價瘋漲，不少民眾對日常吃穿用度的價格調升都相當有感。近日有網友抱怨，因為家附近開了新的鹹酥雞店，所以打算久違地買來當晚餐，不料花了200元還是吃不飽，讓他不禁感嘆「只能吃個寂寞」，貼文一出便引起許多網友認同，還有人分享鹹酥雞若要吃飽該怎麼點才划算。

原PO在PTT上以「現在鹹酥雞預算200元只能吃個寂寞？」為題發文表示，他在鹹酥雞店共夾了小份魷魚及炸肉、雞屁股、米血、四季豆五樣，其中小份的魷魚和炸肉就要各60元，所有品項加起來已有200元，但他仍然吃不飽，最後只能再去超商買涼麵。

許多網友留言表示認同，鹹酥雞的漲價真的超有感，「200的預算只能夾米血豆干之類的吧」、「預算要拉到500才有吃東西的感覺」、「現在就算點大份都只有一咪咪」、「單人要吃到不餓300元是基本好嗎」、「現在都小份60大份120了，回不去了」、「通膨有感，肉和海鮮漲最多」。

還有人感嘆以多年前的物價來說，預算200元已經超級足夠，「遙想20年前，鹹酥雞200可以兩大一小宵夜吃到撐」、「15～20年前，100元會吃到吐」、「中和10年前200元鹹酥雞吃到吐，現在要夾到300...」。

不過也有網友表示，只要品項點對了，200元的鹹酥雞一樣能夠吃飽，「現在魷魚跟肉份量都縮了，一定要點甜不辣或米血充份量」、「雞肉跟魷魚小份的根本沒多少，要買大份的各100元，200剛好打死」、「你買一片雞排，剩下的點鹹酥雞，這樣吃得飽」、「肉或魷魚這種買一份就好，其他豆干甜不辣薯條」、「200可以買70的黑輪和米血、30的銀絲卷和豆干」、「200不如買兩塊雞排」，更有人分享最划算的食材是這一樣，「點200的銀絲卷，記得分開點，味道會不一樣」。