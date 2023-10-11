快訊

陸「國家隊」救A股！匯金公司斥資20億增持四大銀行股票

她坐普通座位被孕婦要求讓位 網：是道德綁架吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一女網友被剛上車的孕婦要求讓位，她因坐的是普通座位，所以沒有理會孕婦的要求。圖為近年來屢次發生台北捷運博愛座衝突，不少乘客寧可站著，也不敢坐博愛座。聯合報資料照片
一女網友被剛上車的孕婦要求讓位，她因坐的是普通座位，所以沒有理會孕婦的要求。圖為近年來屢次發生台北捷運博愛座衝突，不少乘客寧可站著，也不敢坐博愛座。聯合報資料照片

有心的脅迫讓任何人都無法接受。一位女網友日前搭捷運坐在普通座位上滑手機，卻被一位剛上車的孕婦要求讓位，她因坐的是普通座位，所以沒有理會孕婦的要求。不知何原因，孕婦在車廂突然晃動下跌倒，卻指著她破口大罵，「一定要等到我都摔倒，妳才想假裝有良心嗎」？

因在捷運上坐普通座位被孕婦要求讓坐一事，讓原PO忿忿不平，在Dcard上貼文表示，自己既然是坐在普通座位上滑手機，而且當時博愛座都坐了老人們，也沒有人要讓坐，所以自己也沒有想要讓坐。在原PO的觀念裡，「自己跟親友除非意外提早掛了，總有一天也會是個老人，而身心障礙則是當事者非自願的，以上兩者，原PO狀態ok都一定讓，但懷孕是自己選的，那就自己負責」。原PO表示之前讓過別的孕婦，但這次選擇繼續低頭滑手機等到站下車。後來博愛座有空位，但孕婦好像也沒有想要去坐的動機。

另一原因是孕婦上車，一直站在原PO前面，車過幾站後，孕婦突然蠻大聲對原PO說「妳可以起來了吧，我需要坐」，無論語氣如何，至少這個問法原PO不買單，原PO淡淡的回她，「找別人吧，我也需要坐」。

壓倒駱駝的最後一根稻草是原PO到站要下車時，列車車廂突然晃動了一下，「那位孕婦可能沒站好，往後坐摔倒在地上開始哀嚎」，並指著原PO大罵「一定要等到我都摔倒，妳才想假裝有良心嗎」？這時車廂門剛好開啟，原PO沒回話就走出車廂，同時用眼睛餘光瞥見「她氣到掙扎著努力爬起來，想衝出來找原PO理論」，原PO心想，幸好車門剛好關上。

文末原PO補充說明為何沒有讓坐的原因，除了前文所敘述的之外，還有

1. 原PO母親懷孕都開車或被載沒被讓過。

2. 原PO此生不打算懷孕。

3. 原PO的邏輯是：善行不是義務，看心情做，好聲好氣問，讓她心情好99%讓，除非不舒服，至於是否主動讓的意願差距，僅來自「她此生有沒有機會體驗到」

以上。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應表示，「普通座讓位，根本是看妳好欺負，而且後面博愛座，有位置為什麼不去坐？」、「看原PO不爽，比自己的健康跟肚子裡的小孩還重要」，更有人說，「為什麼那麼多人在抨擊原PO，這算是道德綁架了吧，不論原PO心裡怎麼想，從旁人的角度看，那位孕婦不就跟那些逼人讓座的老人一樣嗎，要讓座也是自願讓吧，更何況原PO的是普通座位，博愛座有空了，她怎麼不去坐」。

捷運 博愛座

相關新聞

她坐普通座位被孕婦要求讓位 網：是道德綁架吧

有心的脅迫讓任何人都無法接受。一位女網友日前搭捷運坐在普通座位上滑手機，卻被一位剛上車的孕婦要求讓位，她因坐的是普通座位，所以沒有理會孕婦的要求。不知何原因，孕婦在車廂突然晃動下跌倒，卻指著她破口大罵，「一定要等到我都摔倒，妳才想假裝有良心嗎」？

她赴日旅遊去程機票買1月1日急求救 過來人曝攻略：喜歡這時間去

日本是不少國人選擇的出遊目的地，但旅遊行程的規劃也是一門學問。一名女網友在網上求救，表示訂購的機票去程時間為1月1日，事後才得知恰逢日本人的過年，因此詢問機票是否該改票。文章一出，引來網友們提供建議，另有過來人分享經驗，直言「蠻喜歡這時間去的」。...

女分享美式賣場甜點大讚紮實 網：每次去美國爆吃

有位女網友在臉書社群平台貼出一張甜點的照片，並貼文表示，今天去美式賣場採買時看到這個甜點，心動之下買回家一試，口感果然真的很紮實。有網友看到貼圖後，馬上回應說，「這個就是我每次去美國爆吃的」。

男繼承早逝父家產竟被罵啃老 網回應歪樓：衣服應該自己洗

一位24歲在國營事業上班的男網友，日前突然被同事罵「啃老族」，讓他丈二金剛摸不著頭腦，不知「啃老」何來。由於自己繼承家中的財產比較早，所以生活花費相較一般人比較寬裕，每周也都回家，難道這就是啃老族嗎？他於是在社群平台貼文問大家，自己是個啃老族嗎？

台灣師傅裝冷氣「超驚險過程」紅到國外！網笑：另類的讓世界看到台灣？

台灣地狹人稠，因此許多人居住在公寓大樓裡，若要添購大型家電必須爬上多層樓層才能運送到家。一名擁有逾550萬位粉絲的IG網紅beaverart.engineer1就曾分享過一段台灣工人替住戶安裝分離式冷氣外機的影片，除了引發廣大關注，也被PTT鄉民轉發，笑說「這是不是另類的讓世界看到台灣？」。

火鍋店冰淇淋杓總髒兮兮不敢挖？她好心做一事遭勸：小心被告

火鍋店常會準備冰淇淋櫃作為餐後甜點，也藉此提高CP值吸引顧客來店用餐。但有女客注意到火鍋店放挖杓的器具不常換水，水上總會飄著冰淇淋泡沫，讓她想吃又糾結衛生問題，忍不住哀嘆「為何不能有乾淨的器具放杓子」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。