她坐普通座位被孕婦要求讓位 網：是道德綁架吧

有心的脅迫讓任何人都無法接受。一位女網友日前搭捷運坐在普通座位上滑手機，卻被一位剛上車的孕婦要求讓位，她因坐的是普通座位，所以沒有理會孕婦的要求。不知何原因，孕婦在車廂突然晃動下跌倒，卻指著她破口大罵，「一定要等到我都摔倒，妳才想假裝有良心嗎」？

因在捷運上坐普通座位被孕婦要求讓坐一事，讓原PO忿忿不平，在Dcard上貼文表示，自己既然是坐在普通座位上滑手機，而且當時博愛座都坐了老人們，也沒有人要讓坐，所以自己也沒有想要讓坐。在原PO的觀念裡，「自己跟親友除非意外提早掛了，總有一天也會是個老人，而身心障礙則是當事者非自願的，以上兩者，原PO狀態ok都一定讓，但懷孕是自己選的，那就自己負責」。原PO表示之前讓過別的孕婦，但這次選擇繼續低頭滑手機等到站下車。後來博愛座有空位，但孕婦好像也沒有想要去坐的動機。

另一原因是孕婦上車，一直站在原PO前面，車過幾站後，孕婦突然蠻大聲對原PO說「妳可以起來了吧，我需要坐」，無論語氣如何，至少這個問法原PO不買單，原PO淡淡的回她，「找別人吧，我也需要坐」。

壓倒駱駝的最後一根稻草是原PO到站要下車時，列車車廂突然晃動了一下，「那位孕婦可能沒站好，往後坐摔倒在地上開始哀嚎」，並指著原PO大罵「一定要等到我都摔倒，妳才想假裝有良心嗎」？這時車廂門剛好開啟，原PO沒回話就走出車廂，同時用眼睛餘光瞥見「她氣到掙扎著努力爬起來，想衝出來找原PO理論」，原PO心想，幸好車門剛好關上。

文末原PO補充說明為何沒有讓坐的原因，除了前文所敘述的之外，還有

1. 原PO母親懷孕都開車或被載沒被讓過。 2. 原PO此生不打算懷孕。 3. 原PO的邏輯是：善行不是義務，看心情做，好聲好氣問，讓她心情好99%讓，除非不舒服，至於是否主動讓的意願差距，僅來自「她此生有沒有機會體驗到」

以上。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應表示，「普通座讓位，根本是看妳好欺負，而且後面博愛座，有位置為什麼不去坐？」、「看原PO不爽，比自己的健康跟肚子裡的小孩還重要」，更有人說，「為什麼那麼多人在抨擊原PO，這算是道德綁架了吧，不論原PO心裡怎麼想，從旁人的角度看，那位孕婦不就跟那些逼人讓座的老人一樣嗎，要讓座也是自願讓吧，更何況原PO的是普通座位，博愛座有空了，她怎麼不去坐」。