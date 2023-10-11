快訊

農業部首度鬆口：未來雞蛋短缺 將朝降關稅方式規畫進口

驚！分析公司預測：宏達電2026年黯然退出VR市場 只因一堅持

沖繩戰的孩子們：從兒童的視角思考戰爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都市傳說…捷運車廂驚見「雨傘鬼」看不見臉 網喊：拜託不要打擾她

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，在捷運車廂中見一位女乘客，將雨傘半開遮蓋住上半身，站在車門口。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
有網友表示，在捷運車廂中見一位女乘客，將雨傘半開遮蓋住上半身，站在車門口。 圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

台北捷運每天上下班顛峰時間，人潮擁擠。日前有一名網友發文表示，在捷運車廂中看見有一位女乘客，將雨傘半開遮蓋住上半身，只露出腰部以下部份，站在車廂出入口，妨礙其它乘客上下車，引發網友熱議，意外掀論戰。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「今天居然被我遇到了」，原PO表示遇見了傳說中的「雨傘鬼」，覺得她這樣會妨礙乘客上下車，因為她時不時低頭，身體整個過度前傾，傘尖的部分就會朝前方戳過來，完全佔據半個車門口，上下車的乘客都得閃過她才能通行。

原PO還透露，她在忠孝復興下車，以同樣姿態行走，究竟怎麼做到不會搞錯路。

照片一出迅速引起熱烈討論，許多網友紛紛回應「鬼太郎的音樂響起」、「好像日本的那雨傘怪喔」、「她很兇，還會在傘裡偷吃東西，板南線常常看到」、「她以前是傘整個打開，拿很低遮著臉，常常傘會戳到別人，被捷運工作人員勸導後，後來才改成這樣拿的」。

不過也有不少網友認為「有可能是所謂的社恐症」、「不會打人砍人，就讓她安靜地待在自己的世界吧，比酒駕安全」、「她在自己的世界裡，拜託不要打擾她」。

經常遇見她的乘客則表示「她都早上7點多或8點出頭進站」、「她都從景安站入站」、「一直這樣啊，進站前就這樣了，已經持續好幾年了」、「如果是想待在自己的世界，尊重她，但是如果是想躲在傘裡吃東西，就違反規定了」。

捷運 車廂 板南線 北捷 雨傘

延伸閱讀

外派泰國他擔心水土不服 網笑傻傻的：曼谷比台北市還繁榮耶

與室友小旅行…他擬「旅遊不吵架協議書」 第七點獲網友共鳴：挺浪漫的

常見新建案陽台「黑色金屬條」設計 有何功用？網友給答案

搭便車的概念…遇見「蝸附乘」粉可愛 網群笑：想買這種安全帽

相關新聞

都市傳說…捷運車廂驚見「雨傘鬼」看不見臉 網喊：拜託不要打擾她

台北捷運每天上下班顛峰時間，人潮擁擠。日前有一名網友發文表示，在捷運車廂中看見有一位女乘客，將雨傘半開遮蓋住上半身，只露出腰部以下部份，站在車廂出入口，妨礙其它乘客上下車，引發網友熱議，意外掀論戰。

水療池溫度標示飆高快沸騰了 網笑：這一池都是「熟客」

有名網友在「路上觀察學院」PO出一張標示各式水療池的溫擷自臉書社團「路上觀察學院」度照，發現高溫池竟高達99.9度將近沸騰，並質疑：「確定不是火鍋池」，讓網友笑翻：「可以去那池交朋友 反正裡面都熟人」。

年輕人不愛？他指「這類店」變阿北聚集地 網羨：人生勝利組

閒暇時除了逛街、看電影，對於老一輩的人來說，似乎還有另一選項。有民眾近期分享在路上看到的景象，稱租書店只有阿北會去。文章一出，引來網友認同「我家這邊的也全都是阿北」，也有人吐心聲直呼「我眼中的人生勝利組」。...

明年補班僅1天 這類人嘆「吃虧」：想到就不爽

不少民眾抱怨今年「超多補班日」，因此政院拍板，明年春節僅一天需要補班，其他連假無需調整。有網友發文抱怨，應該要保留連假補班制，才方便有小孩的家庭規劃行程，貼文一出，引起眾人熱議。

怕拒單？他送殯儀館被連問三次「可以嗎」 過來人指：送一次衰半年

現代人多認為外送方便省時，不過某些訂單卻讓部分外送員忍不住拒絕。近日，有名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，自己某次只是向客人確認送餐地點是否為殯儀館，但對方可能已被拒單多次，竟連傳三次「可以嗎？」，讓他笑稱「是有多怕被拒送？」

教育部少子化廣告惹議 網友翻出「前傳二部曲」：2年前買遊戲機就被瞪

教育部「0-6歲國家一起養」宣傳廣告，遭批評內容涉及歧視，昨（8）日火速下架影片，今天教育部長潘文忠更發文二度致歉。不過，有網友發現2年前教育部也拍過類似廣告，老公想買遊戲機、玩機器人，卻被老婆臭臉怒瞪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。