都市傳說…捷運車廂驚見「雨傘鬼」看不見臉 網喊：拜託不要打擾她

台北捷運每天上下班顛峰時間，人潮擁擠。日前有一名網友發文表示，在捷運車廂中看見有一位女乘客，將雨傘半開遮蓋住上半身，只露出腰部以下部份，站在車廂出入口，妨礙其它乘客上下車，引發網友熱議，意外掀論戰。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「今天居然被我遇到了」，原PO表示遇見了傳說中的「雨傘鬼」，覺得她這樣會妨礙乘客上下車，因為她時不時低頭，身體整個過度前傾，傘尖的部分就會朝前方戳過來，完全佔據半個車門口，上下車的乘客都得閃過她才能通行。

原PO還透露，她在忠孝復興下車，以同樣姿態行走，究竟怎麼做到不會搞錯路。

照片一出迅速引起熱烈討論，許多網友紛紛回應「鬼太郎的音樂響起」、「好像日本的那雨傘怪喔」、「她很兇，還會在傘裡偷吃東西，板南線常常看到」、「她以前是傘整個打開，拿很低遮著臉，常常傘會戳到別人，被捷運工作人員勸導後，後來才改成這樣拿的」。

不過也有不少網友認為「有可能是所謂的社恐症」、「不會打人砍人，就讓她安靜地待在自己的世界吧，比酒駕安全」、「她在自己的世界裡，拜託不要打擾她」。

經常遇見她的乘客則表示「她都早上7點多或8點出頭進站」、「她都從景安站入站」、「一直這樣啊，進站前就這樣了，已經持續好幾年了」、「如果是想待在自己的世界，尊重她，但是如果是想躲在傘裡吃東西，就違反規定了」。