快訊

影／桃園轎車停等紅燈突暴衝連環撞7車 1騎士倒地送醫不治

華為靠它起死回生 「輪值董事長制」好在哪？

防自由座塞爆慘況重演 王國材：高鐵台中站10日設前進指揮所

國道上突然閃綠光！ 後方車拿雷射筆照引兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在網路上投訴「國道後方車一直對我投雷射光」。圖／取自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」
網友在網路上投訴「國道後方車一直對我投雷射光」。圖／取自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」

有駕駛行經國道時，發現後方的車輛不斷拿雷射筆照他的車，影片曝光後引發討論，一派認為是原Po的錯，另一派則表示不管怎麼樣都不應該用雷射筆照人。

網友在臉書粉專「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」投訴，內文提到「國道後方車一直對我投雷射光」，從影片中可以看出原Po行駛在內側車道，從轎車的後方向外拍攝，被後方的車輛拿雷射筆照射，4秒的影片閃了2次綠光，不過旁邊有車輛被後方的車超車，顯見原Po的車速應該不慢，對方此舉令他相當不滿。

影片一出立刻掀起網友兩派論戰，有人認為，「把前鏡頭放上來再繼續討論」、「4秒的影片要判斷啥」、「內線車龜速，總是在怪別人一直對他挑釁」、「因為你路隊長啊」、「可以不要佔著內車道嗎」、「超完車後要儘速回中線是常識」。

另一派網友則認為，「射雷射已是危險行為了吧，居然還有人可以護航」、「佔車道就檢舉或閃燈啊，用雷射筆射瞎別人，這是什麼邏輯」、「不懂這台車想幹嘛」、「在國道上照人超危險」、「我當下一定報警，叫紅斑馬攔截，順便提供行車記錄器」。

國道 龜速 車道

延伸閱讀

影／不顧紅燈號誌高高掛 台中兩騎士堅持違規撞一團

台南試辦機車不強制兩段式左轉熱議 黃偉哲貼文曝進度

小車鬼切進內側 大車煞不住撞翻它還鏟起分隔島電箱

高雄轎車切內線紅燈急煞！大車撞爛車尾 網酸：無敵三寶

相關新聞

國道上突然閃綠光！ 後方車拿雷射筆照引兩派論戰

有駕駛行經國道時，發現後方的車輛不斷拿雷射筆照他的車，影片曝光後引發討論，一派認為是原Po的錯，另一派則表示不管怎麼樣都不應該用雷射筆照人...

小孩在賣場嘔吐！恐龍家長「只罵不清理」 網友傻眼：沒水準

孩子若在公共場合哭鬧，多數人通常能夠體諒，父母也會盡力安撫，不過若孩子在公共區域出問題，父母還不處理，恐怕會引來不少人反感。日前有位網友目睹「孩子在大賣場嘔吐」，父母完全不處理地上的嘔吐物，只把孩子打理乾淨就走，讓他傻眼表示「這種沒水準的大人，真擔心他們未來教出來的孩子」。

他逛超市發現優酪乳「整串被上鎖」 網曝原因：不只為防偷竊

在商店偷竊商品除了敗壞治安外，也造成店家虧損，因此許多商家為了防範不肖人士偷竊，會以防盜鎖、條碼或感應器等工具，鎖上高單價的商品。不過，有網友近日發現，全聯超商內的「優酪乳」居然被鎖上了。

連假搭高鐵遇爆量人潮 女大生險擠不上動怒2次：我是對號座！

今年中秋連假收假日時，高鐵客運量高達33.8萬人次，創下營運以來單日新高，也因為搭乘旅客數量太多，台中站的自由座還出現大排長龍的景象，引發不少熱議。有女網友就回憶去年（2022）中秋節搭高鐵時的困境，因為人潮太多，讓她一度動怒了兩次，貼文引起眾人熱議。

努力不如躺平？他問亞洲人到底輸在哪 網點「1關鍵」嘆：百年前就輸了

一名網友發現，澳洲人的生活十分悠閒，除了不太需要加班外，工作也是慢慢來，沒有被主管盯著的壓力，反觀多數亞洲國家看似努力，壓榨的情況卻還是層出不窮，因此好奇發問「亞洲這麼努力為什麼還是輸？」...

「高齡實習生」是不是假議題？ 網：工作找他而非他找工作

在少子化的影響下，電影「高齡實習生」的情節已經不再只是故事而已，政府也在討論延後退休年齡，讓銀髮族的工作生命可以延長。所以只要能力和體力符合工作需求而也有公司雇用，高齡工作者不再是夢想。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。