國道上突然閃綠光！ 後方車拿雷射筆照引兩派論戰
有駕駛行經國道時，發現後方的車輛不斷拿雷射筆照他的車，影片曝光後引發討論，一派認為是原Po的錯，另一派則表示不管怎麼樣都不應該用雷射筆照人。
網友在臉書粉專「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」投訴，內文提到「國道後方車一直對我投雷射光」，從影片中可以看出原Po行駛在內側車道，從轎車的後方向外拍攝，被後方的車輛拿雷射筆照射，4秒的影片閃了2次綠光，不過旁邊有車輛被後方的車超車，顯見原Po的車速應該不慢，對方此舉令他相當不滿。
影片一出立刻掀起網友兩派論戰，有人認為，「把前鏡頭放上來再繼續討論」、「4秒的影片要判斷啥」、「內線車龜速，總是在怪別人一直對他挑釁」、「因為你路隊長啊」、「可以不要佔著內車道嗎」、「超完車後要儘速回中線是常識」。
另一派網友則認為，「射雷射已是危險行為了吧，居然還有人可以護航」、「佔車道就檢舉或閃燈啊，用雷射筆射瞎別人，這是什麼邏輯」、「不懂這台車想幹嘛」、「在國道上照人超危險」、「我當下一定報警，叫紅斑馬攔截，順便提供行車記錄器」。
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