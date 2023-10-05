努力不如躺平？他問亞洲人到底輸在哪 網點「1關鍵」嘆：百年前就輸了

聊到速食連鎖店，第一個想到的就是麥當勞，然後才是漢堡王或其他的速食連鎖店，為何會這樣，是麥當勞賣的食物有別於其他店家，還是麥當勞有什麼魔力讓大眾聚焦。有網友在PTT以「麥當勞憑什麼成為霸王」為題發問「大家怎麽排名速食店呢」？

2023-10-05 18:17