以為是明星？奇葩室友狂列21條公約 還祭禁愛令荒謬理由曝

不少人大學時期都會選擇住宿舍，但能不能遇到合得來的室友就要碰運氣了。日前一名大學生便發文抱怨，新室友搬進宿舍後，竟列了21條規則要他遵守，包含不能放屁、打呼、換衣服等等，甚至還以「保護眼睛」為理由，要他不准談戀愛。該貼文一曝光便引發網友熱議。

一名網友在臉書社團「北方大學有趣分享」貼出一張對話截圖，只見新搬來的室友先禮貌表示，為了避免將來的麻煩，希望能和原PO達成一些住宿協議，沒想到接下來卻洋洋灑灑列了21條規定，讓原PO無奈表示：「這新室友好像很難相處，我可以換室友嗎？」

這21條生活公約包含「室友在時不可講電話」、「不可帶朋友回房」、「不可煮食物」、「室友在時不許放屁」、「室友在時不能換衣服」、「禁止開櫥櫃」、「睡覺禁止打呼」、「睡覺必須關燈」等等，其中第19條更是祭出了「禁愛令」，明言為了保護眼睛，不允許原PO談戀愛。

貼文一出，網友紛紛表示，「沒有公主命卻有公主病嗎？」、「哇，第16項厲害了，難道還要戴呼吸機嗎？對方戴耳塞會更容易」、「這人離譜了」、「規則是用來打破的」、「住個宿舍還要先分手？」、「這室友是極品」、「建議自己出去住」、「第一次知道打呼、放屁、掉髮是可以自己控制的」。