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台版「九又四分之三月台」！火車站柱子卡牆壁七年 網酸台鐵馬虎

聯合新聞網／ 綜合報導

台灣版「9又3/4月台」？桃園火車站的手扶梯柱子被「卡進牆壁」，網友抱怨，這個柱子從火車站蓋好就一直卡在裡面，到現在已經七年了，有人不解，「台鐵的建物常常可以發現一些匪夷所思的地方，有些甚至攸關公安的細節都很馬虎，相當可怕」。

一名網友在臉書社團路上觀察學院貼出一張照片，他表示，桃園火車站的手扶梯入口柱子被卡在牆壁內，是「現實穿模bug」，而且這個柱子從火車站蓋好就被卡在裡面，到現在已經卡了七年左右。

手扶梯柱子卡進牆壁。圖擷自臉書
手扶梯柱子卡進牆壁。圖擷自臉書

其他網友則留言「9又3/4月台」、「也許我可以用這個東西卡bug穿牆」、「所以是先有柱？還是先有牆？」、「驗收這樣也行？」、「SPEEDRUN的破口！去旁邊貼著牆揮武器或蹲跳看看」、「政府就是這樣用人民的錢」、「這當初是怎麼蓋起來的那面牆」、「重點是還有通電，上面的箭頭有亮欸」、「遊戲運行久了，破圖也是常有的事」。

還有人留言「你不懂，這是專門給穿牆旅客用的」、「這工程一定是發包給Bethesda的」、「哈利波特現代化」、「穿模太常見了，這年頭就算牆壁穿一隻手出來也嚇不倒我了」、「這驗收很完善啊！磁磚貼得這麼仔細的師傅不多見」、「地球online出BUG了」、「當你以為現在還在玩 CS:GO 躲貓貓的時候」、「台灣人的施工方式，可憐」、「台灣版哈利波特，2/1月台」。

火車站 桃園 台鐵

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