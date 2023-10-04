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包養網站約到「國小教師」見面後被訓半小時 乾爹傻眼：不是找私人家教

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友連假時在包養網站認識一位國小老師且馬上回訊息，沒想到約出來後卻被對方「訓話」。示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
有網友連假時在包養網站認識一位國小老師且馬上回訊息，沒想到約出來後卻被對方「訓話」。示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

現代科技發達，不少人會透過網路或交友app認識另一半，既方便又可以迅速認識到別人。一名網友連假時無聊看看包養網站，在上面認識一位國小老師且馬上回訊息，沒想到約出來後卻被對方「訓話」，令他不禁直呼，「國小女老師真的碰不得」。

一名網友在Dcard「心情版」發文，連假時他無聊看看包養網站，連假想找點不一樣的，看看是否有平日不會出現的職業或族群，在裡面找到一位國小教師且秒回私訊，於是打算約出來，他們直接跳過散步、談心、認識彼此，對方站在路邊雙手抱胸，開始大談人生觀和愛情觀，談一談突然變成指著他訓話，從理財方式念到鬍渣沒刮乾淨，他傻傻站著聽了半小時「你懂我意思嗎？」、「聽到了沒有」，他心想，「她好像完全忘記我們是從哪裡約出來的」。

原po表示，他們約在車站外廣場，被對方唸完後他直接把對方推回進站月台，回去後對方完全沒意識到自己的表現想要約下次見面，甚至要他回簽「約定書」，令他相當傻眼，「我是到包養網找粉紅泡泡的，不是找私人家教欸」，他也補充，當然還是有溫柔、漂亮、個性很棒的老師，「但早就嫁光了啦」。

網友紛紛表示，「包養還是果斷找會仰慕你的妹妹就好」、「說不定沒媽媽長大的小孩，特別懷念這種說教派」、「我覺得某種意義上來說，也是很獨特的」、「有些人就喜歡這種的」、「一秒變成小學生」、「最討厭『你懂我意思嗎』」、「我遇到的女老師30歲以上和以下是天差地別」、「花幾千白白被唸一頓」、「我看成『被唸完直接把她推下月台』」、「看成要你簽聯絡簿」、「她只是故意設定這種人設，你還傻傻的信了，笑死」。

包養 教師

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