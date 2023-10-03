打開泡麵驚見「調味包被撕過痕跡」 內行人解答：1原因黏膠帶

天氣轉涼，想來碗熱呼呼的泡麵，卻發現有被拆封的痕跡，總會讓人倒胃口，日前有位網友表示，他久違的想吃碗泡麵，結果要倒入最後一包調味包時，發現有被撕開的痕跡，而且用膠帶黏起來了，讓他有衛生疑慮，最後「拿回超商辦理退貨」。

2023-10-03 18:18