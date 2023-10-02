國旅人潮冷…粉專揭「西門町住一晚破萬」：性價比差太大飯店業要反省

中秋連假結束，國旅訂房表現不如預期，許多民眾認為住宿高昂的價格是主因，不如出國。而擁有1.7萬追蹤者的旅遊粉專《迷妹有話對你說》也發現，雙十節連假過後，西門町某飯店一晚要價一萬一，服務跟空間性價比差別這麼大，根本無法吸引觀光客。

《迷妹有話對你說》發文表示，台灣一晚一千、兩千的住宿不是沒有，但爛到髒到令人不想進去，不然就是在很老舊的大樓、陰森巷弄，或奇怪的店樓上。反觀日本商旅，同樣價位卻能提供乾淨的品質，雖然空間比較小，但可以舒服睡覺。

「台灣的飯店業自己要反省，那種服務跟空間性價比差別這麼大，還好意思收這麼高額的房費？」粉專並貼出照片，是這次雙十連假過後的某個周末，西門町某飯店價格，一個晚上要價一萬一。「你告訴我，這種價格有什麼好去住的？有什麼好吃、好玩到必須去觀光的？有什麼可以吸引其他國家觀光客的？」

粉專表示，國旅住宿這麼高，也沒有看到房務與飯店人員薪資有上漲到應該的水準，「不要有人去的時候拿翹漲房費，沒人去的時候一樣抵死不肯降價還要哭窮，真的超讓人不齒！」粉專更強調，「不是我們要教訓國旅，是國旅以為我們消費得起，一晚破上千、上萬元的房價，我還是洗洗回家睡，存錢坐飛機去日本玩卡實在。」

對此，網友紛紛表示，「其實每年都很想去澎湖的花火節，但機票飯店算下來，好吧！還是去沖繩吧」、「台灣是我看過住宿價差最高的地方，一般民宿雙人平日二千、假日八千，去個三天兩夜都能出國六天了」、「台灣人都住不起了，外國人也不想來，外國的飯店房價都比台灣便宜太多了」、「版主吃了誠實豆沙包」。