博愛座存廢再成議題！老伯腳踢鞋暗示讓坐 女學生左右為難讓座老奶奶

日前才因名作家李昂身體不適搭乘捷運時沒被讓博愛座一事與對方在臉書上引發戰火，博愛座存廢或是該不該讓座、何時要讓座的議題再一次吵得沸沸揚揚。有一位女網友在社群平台貼文分享自身遇到博愛座讓座經驗，真的是不堪回首的體驗。

原PO在社群「爆怨公社」貼文表示日前因天雨意外滑倒，擦破膝蓋的表皮，雖然沒有深的見骨，但也看的到血肉，經包紮後碰到傷口還是有點痛，再加上生理期快到了，腹部有些悶悶的不適感，搭捷運時選擇博愛座坐，希望能休息一下。

隨著捷運車廂乘客變多，一位戴墨鏡的伯伯朝著原PO走來，用腳輕輕踢了她的鞋子，然後用英文說「excuse me，here，priorty seat！」 同時指了博愛座的圖示，暗示原PO應該要讓座。這時旁邊座位的阿姨站了起來，告訴戴墨鏡的伯伯她的座位可以給他坐。原PO心想戴墨鏡的伯伯要坐博愛座，為何用不用中文直接講而用英文說，最後原PO還是起身把座位讓給一位看起來更蒼老的奶奶坐。原PO表示，經歷這件事後雖然有點心寒，但平常就有習慣讓座的她，不會因為這件事就退縮，見到老弱婦孺還是會讓座給需要的人。

經驗分享貼文上傳後，引起網友們熱論，紛紛留言回應，「是博愛座又不是老人座」、「倚老賣老」、「不是老人變壞了，而是壞人變老了」、「我不會理他，然後靜靜的看他吼叫」，有網友表示同情原PO，「明明就很明顯的傷口，還要故意要求讓位，真的好討厭」、「我會大聲回應博愛座是給需要的人坐喔」、「妳讓座不就助長這阿北以後更囂張嗎？妳就指著妳包紮的傷口說妳現在也有需要，跟他說不懂priority seat的意思就不要在那邊裝」。

更有網友提醒注意自身安全，「辛苦了，出門在外，經常會遇到一些怪人，一些不友善又沒知識的匹夫或村姑。讓事情簡單點結束，並注意自身安全比較重要。相形對錯與爭一口氣，現在社會神經病那麼多，萬一他們傷害妳怎麼辦？要先保障自己的安全」。