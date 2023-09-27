搭車遇到什麼情況一定讓座？ 網齊點名「1類人」：其餘都看態度

作家李昂因在臉書公審北捷年輕人不讓博愛座，還點名台北市長蔣萬安詢問看法，引發網友正反論戰。有網友發起討論「什麼情況下你一定會讓座？」，引發熱議。

原PO在PTT指出，大眾運輸上的座位明明就是先坐先贏，但是看到其他乘客有需要也會讓位，以免出現尷尬情形，只不過就算選擇不站起身讓位，也沒什麼不對。原PO也好奇大家在什麼情形下，就算坐的位子不是博愛座，也一定會讓位給有需要的人？

不少網友點名「孕婦」，另外還有人說「盲人」、「拄著拐杖的行動不方便者」、「幼兒、走路需要人攙扶的老人」、「第一孕婦，第二小小孩」、「孕婦，幼童，身障」、「抱小孩」、「老人帶小孩」、「看得出來行動不便、年紀很大、懷孕」。

有人表示要看對方的態度，「有要求就會讓吧！客氣一點」、「博愛座，有人要就直接讓給他了」、「看態度，就算孕婦或殘疾，一副別人都該讓的一律不讓」、「用罵的肯定不會理」、「不管誰，能好聲好氣請我讓，一定讓」。

有網友分享，自己10年前出車禍，就醫後選擇搭捷運回家，一進入車廂大家發現自己頭上、腳上都包著紗布，「全部人都默默讓座，差點哭出來，謝謝友善的人們」。