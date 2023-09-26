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公司烤肉1人1食材「帶什麼最穩？」網友齊聲喊吐司 他逆向操作教這招

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／擷自ingimage
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中秋節除了吃月餅、賞月亮之外，台灣人的慶祝方式還有「烤肉」。日前有一名網友發文表示，公司要烤肉，規定每人都要準備一樣食材，他問「帶什麼食材最穩？」網友齊聲喊「吐司」。

日前有一名網友在PTT上以「烤肉一人一食材帶什麼最穩」為題發文，原PO透露最近公司要烤肉，規定一人要準備一個食材，讓他非常的困擾，深怕自己帶到不討喜或重複的食材，於是就上網發問「烤肉時帶什麼食材最穩，有八卦嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「A5和牛」、「九層塔」、「木炭」、「茭白筍」、「火種」、「香腸」、「棉花糖」、「帶龍蝦啊，基本上不會有重複的可能」、「我都帶金針菇」、「一箱啤酒」、「認真回你，羊肉，記得帶罐孜然」。

結果，最多網友回應的答案是「吐司」、「這種一定一堆人渣帶土司」、「結果全部都帶土司」、「全場吃吐司」、「吐司吃到飽」。不過，有位網友認為「既然帶吐司的很多，要逆向操作，帶果醬」。

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中秋節 烤肉 PTT 吐司

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