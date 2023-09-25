讓座給伯伯竟被嗆「假好心」 內向女曝委屈：人多很丟臉

近期博愛座事件鬧得沸沸揚揚，也讓博愛座存廢問題再次被人議論。日前，有女網友在「Zuvio 校園」分享，她原本坐在捷運的普通座位，注意到坐在旁邊的伯伯讓位給剛上車的老人後，她便主動再將座位讓給伯伯，卻反被對方嗆「不需要妳假好心。」

原PO表示，她原本坐在捷運的普通座位，而車廂內的其他位置也已被坐滿。她透露，當時自己因滑手機，未注意到有老人上車，後來發現坐在身旁的伯伯讓位後，她便主動再將位置讓給伯伯。

不過原PO指出，伯伯在看見她起身後，卻直酸「不需要妳假好心」，並不斷開嗆「剛剛有老人家上車，妳還假裝沒看到滑手機，反而讓我這個長輩去讓位，結果現在才來假好心」，讓原PO非常難過與傻眼。

伯伯突然的嗆聲讓原PO感到莫名其妙又丟臉，她透露，儘管自己個性較內向，所以並未與伯伯起衝突，但當時仍有不少人聽到對方在指責自己。原PO在文末也坦言「真的好莫名其妙，也好委屈」，並選擇將此事發在論壇上以抒發心情。

貼文底下，不少網友安慰原PO，認為是對方太奇怪，「真的是莫名其妙」、「真的不用刻意講，就走開就好，雖然可能會被別人坐走，但是我覺得比起在那邊互相客氣推來推去，或像這樣被嘴，至少我想做的是讓座我有做到就好了」、「畢竟讓座是公民美德，而不應該是情緒勒索的工具！」、「現在很多這樣的啦，真的建議撤掉所有位子，都不要坐」、「不要覺得丟臉，不是樓主妳的問題」。