屎在滾遇到「樂齡友善廁所」被長者插隊 網譏諷：博愛座強勢進化

近期，作家李昂在臉書上批年輕人不讓博愛座，引起廣大網友的討論。有網友在Dcard透露，自己有天急著上廁所，好不容易等到他時，卻有一位長者指著門上的「樂齡友善馬桶」公告試圖插隊，讓他忍不住譏諷「博愛座強勢進化！博愛馬桶」。

原PO表示，他身體健康且年紀輕，但自己某天急著上廁所，好不容易等到他時，卻突然有位長者擠到前面。他指出，因廁所門上貼有「樂齡友善馬桶」的公告，對方便直言「年輕人，我年紀比較大，我有權利先上」，讓他氣得吐槽「大便還有在分年紀的？」

原PO說明，該超市的廁所共有四間馬桶間，其中三間是樂齡友善馬桶，但自己並未發現廁所裡有何設備不同，他也忍不住發文譏諷「博愛座強勢進化！博愛馬桶」。

貼文底下，部分網友認為老年人較難憋住內急，能理解店家為何如此設置，「畢竟老人跟年輕人比起來，老人比較難憋住大小便啊。你覺得不公平，你可以不要去那間超市，去別間就好」、「這個我比較能理解誒！就跟殘障廁所一樣，並不是說不能用，只是盡量不要用，方便讓需要的人使用」、「樂齡友善廁所應該只是有增加扶手之類的防護用具而已吧」。

但也有網友吐槽，若在廁所上到一半，是否要起身禮讓對方，指出店家作法易引紛爭，「不知道有沒有腸胃不好的烙賽友善廁所…」、「我上次去超市，剛好只有一間坐的，但是其他一堆蹲式沒人，就有個阿嬤瘋狂敲坐式的門，一直逼人出來」、「當你蹲廁拉到一半，聽到外面有老人敲門，請問是不是要先起來讓座？」、「直接規範別人怎麼做才有道德，會讓人有壓力，立意良善卻易造成紛爭」。