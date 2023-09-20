蝦皮驚見「人體屍體除臭劑」熱銷百件 買家實測心得曝光：真的猛

蝦皮日前才因賣家販售「運屍袋」引起討論，19日又有網友發現一款「人體屍體臭味除臭劑」，截至目前為止已售出144件，評分高達4.9顆星，貼文一出讓不少人好奇「到底能用在哪？」

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，日前閒逛蝦皮購物平台時，竟意外發現一款「貼心商品」，只見照片品名寫著「人體屍體臭味除臭劑」，一罐約1000毫升，商品還標註可消毒、抗菌、防蟲、去汙、消除屍體臭味，讓原PO忍不住直呼：「有需求就有供給，居家旅遊必備」。

根據賣家的介紹，所謂的「人體屍體臭味除臭劑」其實是一款利用天然生化分解的除臭清潔劑，只要朝異味來源處直接噴灑，除了可消除命案現場、大體解剖台、殯儀館、棺材等處的人體屍臭味，針對動物尿騷味或居家生活的臭味也同樣有效。而從賣方在評論區的回應，也可以發現該商品的客群多為遺體修復師，或命案現場負責清理屍塊的人員。

貼文一出，許多網友紛紛開玩笑表示，「看來有143個人被消失」、「買一罐放門口，樓下就不敢上樓嫌你吵」、「請問有營業用的容量嗎？」、「早該有這產品該多好」、「我發現留言區很多連環殺手」、「自從使用後，鄰居的屍體都不臭了，感謝分享」、「我買過，今早才交保出來」。

另外，也有不少買家分享使用心得，「這玩意兒真的猛，學校廁所一點味道都沒有，而且味道超好聞」、「家中狗狗很愛尿在尿墊，有時擦地板噴上一點這個，味道非常容易蓋過」。