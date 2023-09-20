這段路區間測速「僅700公尺」他傻眼 網曝原因：不是為了抓超速

為了交通安全不少道路會設置區間測速系統，但有網友拍到一條道路區間測速僅測700公尺，令他不禁傻眼，「測速的意義何在？人民那歲的錢這樣用！」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，他上傳2張照片，圖中寫著「16.2K至16.9K區間測速終點」，僅700公尺的區間測速，令他相當不滿，花了好幾百萬的區間測速設備，卻只測700公尺，「這…測速的意義何在？人民納稅的錢這樣用！」，並認為，「用固定式比較省錢吧」。

網友紛紛表示，「試踩煞車測試看看」、「你看到馬上加速到200就有意義了」、「說不定一個月就回本」、「其實就算只放一隻測速桿，也有人會喊浪費」、「不然拉長到7公里？這樣有沒有感覺划算？」、「高速公路最好也裝區間測速…」、「我寧願區間測短一點」、「速戰速決的概念，沒毛病啊」、「區間短不香嗎！全段測比較開心嗎？」。

有網友猜測，這段路是位於苗栗並解答這支測速的目的，「這段路應該是苗栗三義了」、「三義往卓蘭方向」、「這支測速的目的不是為了抓超速車禍，是怕開太快撞死石虎，你們還應該感謝市府警察局沒把限速設為20」、「這支是苗栗縣警察局設的，目的是防止石虎路殺車禍」、「說好聽的是為了保護石虎搞了個區間，結果用路人一直在看時速表，根本來不及看路況，而且這條路根本沒什麼石虎出沒，所以什麼都沒保護到，但可以肯定的是保護到政府的財源！」。