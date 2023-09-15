奈良餵鹿內衣肩帶被扯斷！她「捧胸」哭喊：我的UU掉出來了

奈良是日本著名古都，觀光客可到奈良公園雨小鹿近距離接觸，但有時也會傳出遊客遭小鹿攻擊的事件。一名女網友近日到奈良餵鹿，卻不幸遭小鹿扯斷內衣肩帶，她崩潰的狂奔並大喊「我的奶子掉出來了！我的胸部！」讓一旁遊客笑到不行。

一名網友在臉書社團「日本自由行討論區」發文示警「奈良餵鹿請三思」，她近日到奈良公園餵鹿，原本擔心太晚到公園小鹿已吃飽，想不到小鹿依然「像喪屍般的聚集過來」，甚至吃相豪邁的一口奪走一片仙貝，不到三十秒就吃光一包仙貝。

該網友說，她拿著第二包仙貝對遠方的家人揮手，小鹿卻突然攻擊她，怒吼後咬住她的小可愛下擺，導致肩帶斷裂，她崩潰大喊「我的奶子掉出來了！我的胸部！啊啊啊啊啊！」讓身旁路過遊客笑翻，這時她的老公、兒子不只沒有趕來救援，還對她說「不要過來，不要過來，會把鹿引過來」，害她哭笑不得。

其他網友紛紛留言「沒受傷很不錯了，我這邊是把肚子當仙貝咬，瘀青了好一段日子」、「2018年去奈良，當時看了網友的建議，我跟我媽買了鹿仙貝就直接藏在包包，到公園比較深處的地方再餵，裡面的鹿比較溫馴」、「之前懷孕去，被咬了一口肚子」、「我老公的衣服都被吃了」。

有網友分享類似經驗，「我女兒把仙貝藏在背包裡，手上的仙貝餵完了，兩手一攤表示沒了鹿就走了。調皮的弟弟偷偷把她背包拉開，結果幾隻鹿就一路追著姐姐跑，姐姐一路跑，躲到東大寺脫困」、「奈良的鹿不管怎麼餵都餵不飽，之前去還把我同事手上的包裝紙給吃了」、「我之前還被那該死的餓死鬼梅花鹿咬到腰，整個烏青一塊」。