台北女生比較正？他好奇「北漂仔都這麼說」網曝與這點有關

不少家住中南部的人，會因為工作或學業關係，必須選擇北漂生活。有名網友就分享，近期和一群南部來的同學聊天，好奇對方剛來台北生活時，感到最震驚事情是什麼，結果眾人直呼「台北女生很正」，讓他很好奇「為何北漂仔會認為台北女生比較正啊？」，內行人就推測，與環境競爭激烈有關。

該名網友在PTT發問，近期跟從南部北漂來台北的同學聊天時，詢問對方剛來台北最震撼的是什麼，沒想到好幾位不約而同地都說「台北女生很正」，甚至有時候在路上或搭捷運，會讓他們不小心有生理反應，讓他不解「北漂仔會認為台北女生比較正啊？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「空氣比南部好，有捷運搭不用坐機車曬太陽，皮膚自然比較好」、「會化妝跟穿衣服啊，打扮真的會感染的」。也有網友點出與「環境」有關，「就真的比較正啊…有競爭有壓力，肯花心思打扮吧」、「這就是競爭激烈的好處阿，女生的衣服北部店家 網購競爭激烈，一套時裝才幾千，穿起來就有質感了，身材保持好一點，不用穿到名牌，一套幾千的穿下去就很美，皮膚保養好，出門畫個淡妝，就贏一半」。

不過，也有網友反駁，「你看到的是北漂女孩吧，台北女生其實很務實」、「我覺得台中女生比台北的正耶，我北部人」、「結果正的女生都是北漂來的」、「你看到的是北漂女孩吧，台北女生其實很務實」、「台灣是多大？是能差多少」。