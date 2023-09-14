迴轉壽司「速投盤子」增中獎率？ 她頻遇水道堵住籲：別再這樣做

來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，因投盤可玩小遊戲、抽扭蛋等有趣互動，十分受到民眾歡迎。日前，有女網友在Dcard上表示，有群年輕人因挑戰「速投盤子」的都市傳說，頻頻將水道堵住，讓她發文呼籲「來藏壽司別再這麼做了」。

原PO表示，自己近期與好友去吃藏壽司，坐在她們對面的年輕人卻正在挑戰「速投盤子」的都市傳說。她說明，有傳言稱只要快速投入盤子，便會提高中獎機率，吸引不少人嘗試。

原PO透露，因為那群年輕人一次將20幾盤的盤子往下丟，使水道堵住。她指出，雖然自己後來有請服務人員幫忙，但才剛清理完不久，對方卻再次猛投10幾盤，害得工作人員需重新處理。年輕人自私的舉動，讓原PO非常困擾，她也氣得發文呼籲「來藏壽司別再這麼做了」。

許多網友在看完文章後，表示該群年輕人太過粗魯，指出這樣的行為會造成他人困擾，「我跟女友去吃，一盤盤慢慢放，放了10盤都中了。那些為了拿扭蛋，去粗魯嘗試的，真覺得沒必要，有夠可笑」、「真的，有一次也是看到一群高中生這樣丟盤子，沒多久那間全部的水道都卡住，店員感覺修很久都沒有好」、「就是有些假網紅、屁孩拍這些測試影片，導致別人的困擾」、「真的就是造成別人的困擾還不自知、理直氣壯」。