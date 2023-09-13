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想逼死誰？XS女裝「限10公斤」才能穿 內行人揭店家心機內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
衣服尺寸、版型眾多，為避免消費者買到不合身的衣物，店家通常會附上身高、體重供參考。情境示意圖。圖／Ingimage
衣服尺寸、版型眾多，為避免消費者買到不合身的衣物，店家通常會附上身高、體重供參考。情境示意圖。圖／Ingimage

衣服尺寸、版型眾多，為避免消費者買到不合身的衣物，店家通常會附上建議身高、體重供參考。不過日前有一名女網友卻發現，某間店販賣的XS號女裝，竟然標註體重需10公斤左右才能穿，讓她不解直呼「到底有哪個女學生穿的下？」

一名女網友在Dcard以「女性衣服尺寸」為題發文表示，日前上網購物時，意外看到一件白色印花短袖上衣，共分成六種尺寸，分別是「S：建議30-43公斤」、「M：建議43-53公斤」、「L：建議53-60公斤」、「XL：建議60-68公斤」、「2XL：建議68-75公斤」，5種尺寸的建議體重都在合理範圍內，但沒想到第六種尺寸卻標示「XS：建議10公斤」，讓原PO大感驚訝。

原PO百思不得其解，便去翻閱網友評價，果不其然90則評論中完全沒有人買過該件XS號的T-Shirt，因此好奇詢問網友，「體重限制10公斤左右的衣服到底有哪個女學生穿的下？」

文章一出，不少網友都跟原PO有同的疑問，紛紛留言：「大陸的尺寸跟台灣不同？」、「有沒有可能打錯數字了」、「給幼兒穿的？」、「如果是大陸進貨的我不意外，前陣子才有女性服飾越做越小的風潮，但也是真的很扯，那個衣服到底給誰穿，骷髏還是小狗狗？」

不過，也有人持不同看法，認為該尺寸很正常，「其實還是不少人這種腰圍，尤其小骨架、個子又比較小」、「我就都穿這種超小尺寸，不然會太鬆」。

對此，有內行人出面解答，「XS：建議10公斤」其實不是設來讓消費者購買的選項，而是為了拉低價格，若顧客去選就會發現只有該選項是49元，其他選項都是98元，但消費者從廣告或推廣版面就只會看到49元，便容易被低廉價格吸引而點進去。若有人真的下單了，賣家通常也會私訊客人撤單或換尺寸。

有一名女網友發現，某間店販賣的XS號女裝，竟然標註體重需10公斤左右才能穿。圖／擷自Dcard
有一名女網友發現，某間店販賣的XS號女裝，竟然標註體重需10公斤左右才能穿。圖／擷自Dcard

Dcard 網路購物 淘寶 蝦皮購物 電商

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