有肉有菜又能飽、一算價格驚人！網推「1物」喊：台北省錢生活答案

萬物皆漲，對於外食族來說，更加重三餐開銷的負擔。一名網友表示，在台北生活一餐150元跑不掉，但他近日發現，有一種食物是個好選擇，不但有肉有菜，還能獲得飽足感，原PO因此直呼「我是不是找到在台北省錢的版本答案了？」

有網友在PTT發文，表示近期什麼都漲，連雞排都要破百元，在台北生活一餐150元跑不掉。但他最近發現，有一種食物是省錢的好選擇。原PO分享自己買了三顆水煎包，一顆才17元，「吃完覺得ok挺飽的」，他還奢華地買了一杯手搖飲40元，加總起來共花費了91元。

原PO接著分析，表示「水煎包要肉有肉、要菜有菜，可以選擇要補充的營養，又有飽足感」，更說如果吃三顆不會飽，買六顆也才101元。他認為水煎包漲了又漲才17元，比超商包子便宜，直呼「真是太驚人了！」，並說「我是不是找到在台北省錢的版本答案了？」

文章一出，有網友表示還有更便宜的價格，「還不錯，但17元好貴，吃13元的不好嗎」、「我這邊一顆也12元了」、「我家這一顆7元，吃五顆剛好飽」。有人更分享其他划算選擇，「銀絲卷才是」、「你把山東大餅放哪？」、「蔥大餅可以吃兩餐，更省」。