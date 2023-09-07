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普渡拜拜菜鳥端「釋迦餅」上桌 遭主管痛罵：妳媽怎麼教的

聯合新聞網／ 綜合報導
中元普渡拜拜有許多細節要注意。示意圖／ingimage
中元普渡拜拜有許多細節要注意。示意圖／ingimage

許多企業在農曆七月都會舉辦祭祀活動，一名女員工表示自己是新進菜鳥，被主管指派準備普渡拜拜的東西，沒想到因為準備釋迦餅禮盒，被主管責罵不懂禮俗，甚至直呼「媽媽是怎麼教的？」令她錯愕又難過。

原PO在Dcard發文表示，當時被主管指派準備中元普渡拜拜的東西，便想起前陣子出差去台東買的金釋迦餅禮盒，印象中有「事事皆佳（釋釋皆迦）」的寓意，因此也準備拿來祭拜，沒想到卻換來主管斥責不懂禮俗，稱釋迦不能擺在供桌上。而原PO當下馬上道歉，也將禮盒收回，不過對方仍沒有停止責罵，「甚至還問說我媽媽是怎麼教我的」。

原PO也自認沒有弄清楚相關禮節是她的不對，但主管似乎反應過激，不知道之後該如何相處，「大家覺得我該不該離職？我那時候準備的金釋迦禮盒，其實也不是真的水果釋迦，就是外表像釋迦的月餅」。

對此，網友紛紛表示，「罵到家裡就真的很不應該，我自己是覺得第一次犯錯還可以接受，而且我也相信原PO是一番好意」、「相信我真的要快逃，主管完全小題大作，EQ超有問題」、「如果是我的話會馬上離職欸，跟情緒控管有問題的主管相處，這肯定只是一個開始而已」。

也有網友說，「第一次聽到拜拜不能用釋迦」、「因為釋迦摩尼佛的頭髮很像釋迦，所以不敬」、「這邊是普渡，不是釋迦摩尼佛介意，而是好兄弟會不敢過來」、「說不行拿釋迦拜別的神，就是不要拿神拜神的意思，所以就算今天拜的是好兄弟，也不行拿神來拜阿」、「沒有不能拜的食物，只有拜了會有食安疑慮、不建議拜的食物」。

釋迦 拜拜 鬼月 Dcard

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