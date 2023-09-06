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同事叫外送女不點餐問「可以吃一口嗎」免費吃全場　網教這招反擊

香港01／ 桃樂斯
圖為在公司吃午餐示意圖。圖片來源/ingimage
圖為在公司吃午餐示意圖。圖片來源/ingimage

同事間互相分享食物是常事，但如果有人「只接收不付出」，大佔便宜肯定會令人討厭！台灣有上班族指公司某位女同事從來不跟大家一起訂餐，但餐點送到後便會借故稱讚「看起來好好吃」、「可以吃一口嗎」，最初大家都都不以為意，會大方跟她分享食物。惟其後大家發現這是該女同事的「惡習」，讓她可以免費吃全場，原po還遇到整個餐的主菜被取走，十分氣結，從此在辦公室只能鬼鬼祟祟偷吃零食，以避過被對方「佔便宜」，故苦言「到底怎麼會有這種人啦」。帖文惹來網友熱烈留言，有人更分享「毒招」對付同類人，令人拍案叫絕。

「我有一個同事超奇葩」，該上班族在Dcard以「同事很愛吃一口」為題發帖，分享她在目前的公司已任職3年，公司有位女同事「很愛什麼都要吃一口」。每次同時一起訂午餐或飲料，對方都不會「跟機」，但當餐點送達時便會說「看起來好好吃」，「可以吃一口嗎」，然後乘機「蹭餐」。

原po透露入職剛滿1年的當天，同事一起訂了港式煲仔飯，她的餐點還沒打開，那位同事馬上說「看起來好好吃」，當時她還貼心問「你要吃一口嗎？」。原po其後離開一會後再回到餐桌，卻發現整盒主菜已不翼而飛，只剩配菜的荷包蛋和花椰菜。

另外某年冬天有同事泡了泡麵，才剛打開一口都還沒吃到，那位不要臉的同事又出現，詢問「你的湯喝得完嗎？喝不完我可以幫忙喝」。因多次被「占便宜」，原po稱同事其後吃東西都只能偷偷摸摸，可憐到吃糖果也要趁該名女同事上廁所時，趕快塞進嘴巴，不禁苦笑「到底怎麼會有這種人啦」。公司有受佔便宜的同事，令大家可憐到吃糖果也要趁對方上廁所時，趕快塞進嘴巴，以避過被對方佔便宜。

不少網友都替原po感到煩厭，「不想花錢又想吃吧，這種人很容易被討厭」、「主菜不見我會直接暴怒叫他賠錢欸」、「我會回她『你在家裏都沒吃飽喔，到處要飯也蠻累的呢』」。有人則建議原po可嘗試的解決方法，「下次先放瀉藥在食物，爽吃就吃個夠」；有網友更分享毒招，「我老公以前公司也有這種人，所以我老公買完午餐都趕快噴滿口水，之後其他同事全都效仿」。

不過，有人留言猜測該同事佔人便宜，背後或許另有有隱情，「他是家裏有什麼狀況沒錢買嗎？不然要厚着臉皮也蠻難的」。惟原po回覆指「她家應該是沒什麼狀況啦，自己本身也有錢，但不知道為什麼就是很愛吃同事的東西！」，更分享那位女同事曾經點了1份10顆的水餃，吃不完就拿去給男同事，不料卻要收取每顆7元的費用，讓原po相當傻眼。

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文章授權轉載自《香港01》

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