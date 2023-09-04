台灣不好玩？日本人點出不會再來「殘酷真相」： 網看完狂點頭

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聯合新聞網／ 綜合報導
饒河街夜市是外國旅客喜歡造訪的熱點之一。 圖／canva
饒河街夜市是外國旅客喜歡造訪的熱點之一。 圖／canva

隨著新冠疫情趨緩，全球各地觀光業也逐漸復甦，台灣人更是一窩蜂衝到日本旅遊。不過，從相關數據來看，來台灣玩的日本人卻越來越少，「日本人為何不愛來台灣了？」也引起討論，臉書粉專「魚漿夫婦」分享最近和日本同事對話，發現「到台灣玩沒有比較便宜」，並表示下次可能不會再訪了。

常分享日本冷知識及小故事的臉書粉專「魚漿夫婦」2日發文指出，有3-4個同事在前陣子夏休(公司的休假)的時候，跑去台灣玩，剛好前陣子出現了「日本人覺得台灣不好玩」的新聞，裡面引述日本論壇5ch網友回應的原因，包含了「交通太危險了，哪天會被輾」、「真的不太好玩」、「蟑螂超大隻」、「很像是去日本的鄉下玩」、「就海比較髒的沖繩」、「賣一堆冒牌貨」，連台灣的食物也被嫌棄。

魚漿夫婦認為，自己身為台灣人，也知道台灣很多缺點，不會反駁什麼，但是問了比較好的同事對於台灣的印象，發現其實今年夏休時間，剛好對到台灣在下雨的日子，其實任何地方都一樣，下雨不太好玩，而台灣又有一個缺點，就是下雨的時候水溝很臭，老實說池袋、澀谷及新宿等人多的地方，下雨的氣味也不好聞。

魚漿夫婦說，不過這些遇到下雨的日本朋友表示還會再訪台灣，因為沒有玩得很盡興，像是有些人也會說台灣好話，像是「不，大概比日本好玩3倍」、「小籠包和芒果刨冰真的很好吃」、「火鍋很好吃」、「會說日語的台灣人不少，溝通沒那麼困難」，還有人建議「如果你想要感受異國情調，可以去高雄或南部地區」。

但現實是，問到覺得「還可以」的日本朋友「會不會再去台灣玩」，卻得到了殘酷真相，「應該不會再去呢，因為很想去的地方很多(日本護照暢行無阻)，下次想去別的地方」，甚至表示「去台灣玩好像沒有比較便宜，預算上可能未來會考量就在日本旅遊吧」，這回答也讓魚漿夫婦相當衝擊，認為「台灣的漲價已經連日本朋友都有感了」，但魚漿夫婦也提醒，這是身邊朋友的看法，僅供參考。

此文一出也引起不少人共鳴，紛紛回應，「『在臺灣玩沒有比較便宜』是真的」、「台灣旅遊超貴無誤」、「日幣貶值也有很大關聯，台灣島內旅遊也還是居高不下的話，也吸引不了更多人啊」、「台灣住宿費真的一言難盡」、「花同樣的錢我也寧願去日本玩，日本交通很方便，住宿也相對便宜」。

日本 旅遊業 出國旅遊 物價

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