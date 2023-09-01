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孫生揭公仔店一番賞「作弊」 網曝店家2動機：穩賺不賠

聯合新聞網／ 綜合報導
知名YouTuber孫生踢爆一番賞店家作弊，引發軒然大波。圖擷自YouTube頻道「WACKYBOYS 反骨男孩」
知名YouTuber孫生踢爆一番賞店家作弊，引發軒然大波。圖擷自YouTube頻道「WACKYBOYS 反骨男孩」

知名YouTuber孫生到西門町萬年大樓的公仔店抽一番賞，抽了多次未獲大獎，包牌後才發現裡面並沒有A賞跟B賞，揭露「店家藏籤詐欺」，引發網友討論，有網友透露「一番賞進貨成本高，完售難度也高，所以作弊後才能得到暴利」。

一名網友在PTT發文表示，一般店家一番賞的一套進貨成本大概就是1萬5千元左右，所以要販售一抽300元，抽50次回本比較合理。但是50抽裡面，抽不到大獎的機率很高，有時候買一整套的大獎只有4抽，其他的獎品就只能算是廢了，導致很多賣家倉庫堆了賣不掉的一番賞。

原PO透露，一番賞出的大獎同質性高，產品量又大，品質也持續下降，有些甚至拿壓克力公仔來填充大獎，導致消費者也膩了，而且讓店家作弊的方法很容易，原廠連大獎的位置都做不到隨機，而且也沒有處罰機制，加上消費者健忘，所以容易作弊。

最後原PO總結，一番賞正經生意難做，因為進貨成本高、完售難度也高，原廠只負責出貨沒在控管品質跟數量，導致店家作弊很容易，處罰機制形同虛設，而且作弊後就是暴利，所以才會有這種現象。

對此，網友回應「問題就是進貨成本太高，又不像刮刮樂，開大獎不透明，所以導致店家賠本機率太高了」、「最大的問題要是有人運氣好，抽幾次就把大獎抽走，那老闆真的心裡苦也不能說」、「我覺得要把中獎貼出來，本身就是一個問題」、「這種就像是賭博，要莊家作弊才能穩賺」、「這個機制的問題在於原廠穩賺，經銷商有風險」。

詐欺 YouTuber 孫生

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