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影／台21線驚現日系車過彎燒胎甩尾 網曝原因：煞車鎖死

聯合新聞網／ 綜合報導
一輛日系車在台21線行駛時被發現連續過彎均以煞車、龜速甩尾方式，數次還將車身拋到對向車道，險象環生。擷自「爆料公社」
一輛日系車在台21線行駛時被發現連續過彎均以煞車、龜速甩尾方式，數次還將車身拋到對向車道，險象環生。擷自「爆料公社」

一名網友昨(31)日在臉書社團「爆料公社」，曝光一則台21線11公里處，一輛日系車在過彎時頻頻以燒胎、龜速甩尾方式前進的影片。原PO隨影片發表感想：「感覺他那樣轉彎也沒有比較快啊⋯」，讓網友嘲諷，繼兩輪的山道猴子版本之後，又出現四輪版本的山道「暴力車」。

從影片畫面中可見，該名駕駛在山路行駛時，連續數個過彎幾乎以燒胎的慢速方式完成，沿途過彎時發出的明顯煞車聲，似乎像是新手駕駛在開車的情景。因為過彎不順，這輛車數次還彎到對向車道，險象環生。

該則影片在截稿為止，已逾兩萬名網友按讚或其他表情包，也有逾兩千名網友留言。有人表示這不是「飄移過彎」啊，「就連初學者可能技術也比他好 這甩的很掉漆」。不少網友還建議：「危險駕駛應吊照」、「感覺好像玩遊戲網路lag延遲一樣」，頻頻燒胎的結果像是「嚕了個寂寞和胎皮味」、「有啦！輪胎磨損的很快」。

還有網友覺得「可能是車子壞掉了」，感覺車主其實是很驚恐地在開車。不少眼尖的網友還發現，該名駕駛在最後一次轉彎時「終於成功了」。

網友引用電影「頭文字D」的台詞表示：「拓海，夏樹水很深的，你把握不住的」、「阿樹你的車怎麼怪怪的」、「就自以為拓海」等語形容這樣的過彎方式。

也有網友指出該名駕駛其實不是在龜速甩尾，只是他的煞車鎖死了，才造成過彎時不斷以燒胎方式前進。「轉彎拉手剎車是怎樣？」、「自動鎖死的車還來甩？超爛」、「一直拉手煞車是在哈囉？」、「煞車踩太死」，感覺是「煞車、輪胎、運氣的綜合測試」。

山道猴子 車道

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