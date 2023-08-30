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妹子為吃螃蟹砸瞎iPhone 網笑用錯手機：這支才是砸蟹神器

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友用iPhone手機砸蟹鉗，導致鏡頭碎裂。圖擷自《爆怨2公社》
一位女網友用iPhone手機砸蟹鉗，導致鏡頭碎裂。圖擷自《爆怨2公社》

為吃螃蟹砸壞價格數萬元的iPhone手機，代價太大了！一名女網友分享吃螃蟹的經驗，因手邊沒有工具，就用iPhone手機敲蟹鉗，結果導致鏡頭碎裂。故事曝光，笑翻網友直言「用錯手機了」。

一位女網友在《爆怨2公社》發文寫道，「上次吃螃蟹任性的用手機砸螃蟹鉗，這次我不會再這麼傻了」，從文中照片可看到，盤中的一隻肥美的螃蟹蟹鉗完好無缺，但旁邊的一支iPhone手機其中一個鏡頭出現明顯裂痕──「三眼怪」瞎了一眼！

貼文曝光笑翻眾人，紛紛留言「以為你的手機是黑金剛」、「不要黑色手機就自以為黑金鋼」、「人生就要傻一回」、「你可以任性的再買一隻手機呀」。

還有人直言原PO用錯手機，「你該拿的不是iPhone，是Nokia 3310」、「能砸螃蟹的手機只有3310吧」、「我家還有3310這個神器」、「請愛用3310」。

iPhone 手機 Nokia 螃蟹

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