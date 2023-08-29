阿伯自稱「板橋林家後代」留假電話騙6000元 網白眼：只能報警

出門在外要小心，尤其遇到陌生人搭話，若對方意圖不明，甚至跟自己借錢的話，得要謹慎處理。一名女網友表示，她日前旅遊住在青年旅館，有一位打工換宿的阿伯謊稱「我是板橋林家後代」，向她借6000元，事後對方不見人影，原PO才得知「自己被詐騙了」。

一名女網友在PTT發文控訴，她前幾週出遊時，住在台北西門町的青年旅館，有位已經64歲的打工換宿阿伯謊稱「我是板橋林家後代，三個孩子都在國外工作，父母跟太太都過世了，所以把房子出租給別人，在台北展開青旅巡迴之旅」。

接著這位阿伯表示，因為手上的錢全部放定存，提前解約會少拿利息，投資公司的分紅也還沒拿到，所以想跟原PO借錢，等8月底拿到錢就還。原PO也相信對方會還錢，於是留了對方手機號碼就借出6000元，事後她打電話才發現「那組電話號碼是別人的手機，而且也沒有寫借據跟轉帳紀錄，還在監視器死角借給對方」。

接著她聯絡了旅館的經理，對方告知「這個阿伯是慣犯了，常常跟其他客人借錢，有男客人請阿伯寫公司統編，他根本寫不出來」，讓原PO難過表示「有沒有誰可以幫我想辦法？」

對此，網友回應「建議報警調閱監視器」、「64歲打工換宿？旅館有雇用的話，應該有他的個人資料啊」、「我只能說恐怕要不回來了，定存多少利息關妳什麼事？他沒錢用就自己領出來啊，如果他真的是有錢人，妳還替他擔心？」、「沒證據報警或上法院也是不起訴處理，是能幹嘛？」、「就當作記取教訓吧，這是20年前的詐騙手法了」、「妳應該報警說『被旅館員工騙錢』，而不是被阿伯騙錢，因為打工期間他就是旅館的員工，把旅館拖下水，他們才願意出面來處理，不是讓員工繼續騙人，旅館知道他是慣犯還沒有提醒其他人，這樣很不好」。