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店家誠實還不吃爆…彰化鹿港新特產「垃圾食物」 網群誇讚：更想吃了

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化鹿港有一間賣鹹酥雞店家，在招牌上直接寫「垃圾食物」。 圖擷自臉書
彰化鹿港有一間賣鹹酥雞店家，在招牌上直接寫「垃圾食物」。 圖擷自臉書

鹹酥雞雞排是常見的台灣美食，有很多人認為它不是很健康，但這幾年靠著網紅的推波助瀾紅到國外去。日前有一名網友發文分享，在彰化鹿港看到有一間賣鹹酥雞的店家，在招牌上直接寫「垃圾食物」，引發網友好奇心並直誇老闆「非常誠實」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，他在彰化鹿港埔腳鎮天宮附近，看到有一家賣鹹酥雞的攤子，在招牌上醒目寫著有賣「垃圾食物」、雞排、鹹酥雞等，引發原PO好奇心「老闆今晚想來點」。

貼文曝光後，引來網友熱議，紛紛表示「點餐的時候只說要來點垃圾會被告嗎？」、「沒什麼啦，光華商場垃圾麵我都吃十幾年了」、「鹹酥雞跟雞排很開心被排除在垃圾食物之外」、「這個噱頭不錯」、「炸物版黑白切」，有吃過的網友則回應「這個可以去吃看看哦！雞排超大」。

也有不少網友看完，開玩笑地說「不夠垃圾，我可是不吃的喔」、「老闆我要一份垃圾食物，洋蔥蒜頭都要、中辣」、「這就對了，太健康我可不是吃的喔」、「老闆很幽默喔」、「誠實！更想吃了」、「非常誠實廣告，讚」、「這麼誠實的店家還不吃爆」，但也有網友表示「我想知道垃圾食物有哪些」。

鹹酥雞 雞排 彰化 鹿港 垃圾食物

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