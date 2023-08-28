為省喜餅錢「共同友人全歸男方」 他到婚宴才知沒餅：太不會做人

台灣婚禮有許多傳統習俗，「送喜餅」便是訂婚的禮俗需求之一，象徵對外宣告好消息，一般會由男方出錢，贈送給女方親友。一名網友分享一對新婚夫妻為了省下喜餅錢，將新郎新娘共同好友都算到男方親友，讓朋友們很無言，覺得這對新人「太不會做人」。

原PO在Dcard結婚版發文表示，之前認識一對新人為了省喜餅錢，把共同朋友不分情誼「全部」算到男方。原PO說，有好幾位朋友跟新郎只是普通同學，跟新娘很要好，完全是因為女方才會參與婚禮，結果簽到時卻一律簽男方好友，讓他們感受很差，「女方簽到的朋友現場會拿到喜餅，我們遠道而來的共同朋友只感受到滿滿的無言」。

原PO補充，事後新娘還發文說自己選了昂貴的手工喜餅、花了非常多錢請婚禮歌手等等，但原PO認為，「砸多少錢在婚禮排場、選多貴的手工喜餅，都是滿足個人的虛榮心，不會做人才是事實。」

貼文引發網友熱議，不少人同意原PO看法，認為這對新人不懂得做人處事，「省這種錢讓親友不舒服真的不好看」、「這種作法真的小家子氣」、「這不是有沒有餅的問題，這是雙方交情不對等、待人接物的問題」、「女的瘋狂在社群炫富炫耀，結果其實很摳」。

有網友說明，「有些親友會預設自己是女方親友，因為有餅會包比較多，如果到現場才知道自己只能去男方親友收禮台，感覺會很不好」。但也有人認為在意禮金的話，可以先問有沒有餅再決定包多少，不少網友紛紛回應，「跟女方很要好卻需要問有沒有餅其實滿奇怪的」、「可以先問，但建議委婉問『是要入男方席還是女方席』」。

許多網友分享自身做法，遇到共同好友時通常都會算在女方那邊，「我們男女親友全送」、「我們把共同朋友全部算在女方，讓大多數人都能拿喜餅」、「我們是男女方都有餅，女方送大盒的男方小盒的，只要共同好友都算女方」。