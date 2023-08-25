快訊

連生9娃又懷孕了！人妻「想湊齊十二生肖」：不想浪費丈夫基因

不滿行政院為北科大喬地 學者批拿建國酒廠文資去送死

輝達亮眼財報下藏3隱憂 造王者下一役：AI淘金熱各自交鋒

行人地獄、高房價...「台灣爛到只能移民？」他列2優點7缺點 網讚中肯

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台灣行人地獄示意圖，民眾走在斑馬線上也險象環生。記者邱德祥／攝影
圖為台灣行人地獄示意圖，民眾走在斑馬線上也險象環生。記者邱德祥／攝影

你也覺得台灣居大不易嗎？有位網友以「台灣是爛到只能移民嗎？」發文，指出台灣亂象多，但每當有人發起討論，酸民留言最後總放大絕「太平洋沒加蓋，不爽可以移民啊！」他無奈表示，難道大家認為「台灣爛到沒救，只能快逃？」

另位ptt網友坦承想移民，他條列台灣優缺點，「台灣沒那麼爛，也沒那麼好，撇開戰爭風險不談外，優點只有方便和醫療」。他說，台灣缺點是交通安全、不合理物價、畸形教育環境、艱難的創業環境、不正常的旅遊環境、沒素質的媒體環境、醜陋的市容和建築。

這番發言，不少人大讚中肯。「台灣會爛，基本上就是人禍，一堆立法就可以改善的事，法律淪爲鄉愿」、「其實台灣的問題還是源於兩岸情勢，不安定的環境大家就會另有盤算」、「台灣還有濕度、空氣品質跟噪音問題，都是想離開的原因」、「台灣人的方便都建立在別人的不方便」、「在台灣創業真的是地獄級難度」、「台灣的醫療是靠剝削醫護人員」、「中肯淚推，替自己小孩的未來擔心嗚」。

不少人堅持愛台灣，「老實說我考慮過移民。雖然常嫌棄台灣很多缺點，但比較過其他地區之後，覺得台灣也有優點，每次旅遊回來都覺得還是喜歡台灣」、「美國瘋子可以買到槍，醫療貴，稅表超麻煩，還是一堆人要移民」、「惜福，以生活在台灣的土地上為榮」、「所以你覺得哪裡比較好？別只會嘴自己國家啊」、「台灣治安好太多了，你有想過當你擔心在台灣被車撞死，美國人可能是擔心被槍射死嗎」。

有人確實嚮往國外，「我覺得新加坡不錯 跟在台灣一樣努力升學，在新加坡可以拿到更好的成果」、「有錢到哪生活都不是問題，唯一考量當地文化及親友都不在身邊」、「跟國外比台北天氣真的太鳥」。

移民 物價 噪音 美國 醫護人員

延伸閱讀

破400萬人次觀看！「山道猴子的一生」到底在紅什麼 懶人包帶你快速了解始末

「山道猴子」月領37K卻窮困一生？網列「5大錯誤理財觀」：車子是壞資產

他問「哪項交通違規該重罰？」網一面倒：絕對酒駕

鐵皮、招牌雜亂「台灣市容比日本醜」 內行人揭關鍵原因

相關新聞

行人地獄、高房價...「台灣爛到只能移民？」他列2優點7缺點 網讚中肯

你也覺得台灣居大不易嗎？有位網友以「台灣是爛到只能移民嗎？」發文，指出台灣亂象多，但每當有人發起討論，酸民留言最後總放大絕「太平洋沒加蓋，不爽可以移民啊！」他無奈表示，難道大家認為「台灣爛到沒救，只能快逃？」

把台鐵當自己家！他霸佔區間車廁所當包廂 叫列車長來也沒用

上班時段搭乘大眾運輸工具，總是人潮擁擠、一位難求。一位網友分享搭乘台鐵區間車，遇到一名把廁所當包廂的慣犯，為了有位子坐，一上車就霸佔廁所，從桃園坐到台北，讓想上廁所的人都沒辦法上。

好市多1箱6盒義大利麵「5盒封膜破損」 她苦笑：運氣太好了吧

美式賣場好市多的商品價格實惠，種類又齊全，總是吸引不少人前去消費購物，不過也因此出包狀況頻頻出現。一名女網友就在臉書發文抱怨買了一箱義大利麵回家，但打開後發現裡面6盒義大利麵有5盒的封膜都破掉，讓她非常傻眼。

館長陳之漢學賴品妤跌倒「加深柯文哲厭女形象？」 鄉民斥：跟國中男生一樣

雲豹能源陷綠金風波，董座賴勁麟請辭，賴勁麟的女兒、民進黨立委賴品妤24日被媒體追訪過程跌倒，怒嗆記者「為什麼要撞人」，網紅館長陳之漢拍片模仿，在地上連翻滾5圈。然而PTT網友卻認為館長此舉恐怕會「敗票」，甚至會加深民眾對館長所支持的民眾黨總統參選人柯文哲厭女形象。

耳朵都長繭了？老一輩愛說「這7字」他超納悶 過來人淚訴經驗

俗話說「不聽老人言，吃虧在眼前」，正因長輩吃過的鹽比年輕一輩的多，許多時候才能給出不同的建議與觀點。然而，一名網友卻對此感到納悶，質疑為何老一輩的總把「等你老了就知道」這7個字掛在嘴邊，更忍不住吐槽「為什麼不現在說...

蟑螂竄全身！女當下剪掉頭髮、丟棄衣裙 哀嘆：怎不趕快絕種

許多民眾都非常重視自己的頭髮，會仔細保養每根髮絲。有一名網友在臉書社團「匿名3公社」分享，她與男友在公園涼亭休息時，竟出現一隻大蟑螂停在她頭上，男友雖直接徒手打死蟑螂，仍讓原PO選擇將一頭寶貴長髮剪去，並直言「被蟑螂爬過的頭髮我都不要了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦