行人地獄、高房價...「台灣爛到只能移民？」他列2優點7缺點 網讚中肯

你也覺得台灣居大不易嗎？有位網友以「台灣是爛到只能移民嗎？」發文，指出台灣亂象多，但每當有人發起討論，酸民留言最後總放大絕「太平洋沒加蓋，不爽可以移民啊！」他無奈表示，難道大家認為「台灣爛到沒救，只能快逃？」

另位ptt網友坦承想移民，他條列台灣優缺點，「台灣沒那麼爛，也沒那麼好，撇開戰爭風險不談外，優點只有方便和醫療」。他說，台灣缺點是交通安全、不合理物價、畸形教育環境、艱難的創業環境、不正常的旅遊環境、沒素質的媒體環境、醜陋的市容和建築。

這番發言，不少人大讚中肯。「台灣會爛，基本上就是人禍，一堆立法就可以改善的事，法律淪爲鄉愿」、「其實台灣的問題還是源於兩岸情勢，不安定的環境大家就會另有盤算」、「台灣還有濕度、空氣品質跟噪音問題，都是想離開的原因」、「台灣人的方便都建立在別人的不方便」、「在台灣創業真的是地獄級難度」、「台灣的醫療是靠剝削醫護人員」、「中肯淚推，替自己小孩的未來擔心嗚」。

不少人堅持愛台灣，「老實說我考慮過移民。雖然常嫌棄台灣很多缺點，但比較過其他地區之後，覺得台灣也有優點，每次旅遊回來都覺得還是喜歡台灣」、「美國瘋子可以買到槍，醫療貴，稅表超麻煩，還是一堆人要移民」、「惜福，以生活在台灣的土地上為榮」、「所以你覺得哪裡比較好？別只會嘴自己國家啊」、「台灣治安好太多了，你有想過當你擔心在台灣被車撞死，美國人可能是擔心被槍射死嗎」。

有人確實嚮往國外，「我覺得新加坡不錯 跟在台灣一樣努力升學，在新加坡可以拿到更好的成果」、「有錢到哪生活都不是問題，唯一考量當地文化及親友都不在身邊」、「跟國外比台北天氣真的太鳥」。